Косинец готовится к новой должности

Народная воля пообщалась с бывшим руководителем Администрации президента.

«А вы слышали, что Александр Косинец находится под домашним арестом?» — с таким вопросом позвонил в редакцию «Народной Воли» один из читателей, сославшись на некие «авторитетные источники».

Газета разыскала бывшего главу Администрации президента и прямо спросила, на каком он сейчас небе.

— Александр Николаевич, как ваши дела? Рассказывают, будто вы под домашним арестом…

— (Громко смеется.) Глупости самые натуральные! У меня все отлично, все хорошо. Следите за новостями, читайте прессу, смотрите телевизор, скоро все узнаете…

— Значит, все-таки готовитесь к новой должности?

— Конечно!

— Просто уже было столько указов, когда большой чиновник отправляется в отставку с формулировкой «в связи с переводом на другую работу», а потом будто растворяется в атмосфере. Один из ярких примеров — бывший генеральный прокурор Олег Божелко…

— Нет, у меня все нормально.

По информации «Народной Воли» Косинца ждут в Академии управления при президенте.

Не так давно Александр Лукашенко весьма негативно оценил деятельность учреждения и фактически дал команду сменить ректора.

Александр Косинец – доктор наук, профессор, до прихода в большую политику был ректором Витебского медуниверситета.

Чем Косинец запомнится на посту главы Администрации президента