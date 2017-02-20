После протестов в регионах Лукашенко улетел на неделю в Сочи

Эту неделю Александр Лукашенко проведет в Сочи, сообщили в его пресс-службе.

Нельзя не обратить внимание, что глава государства покинул страну в момент, когда общество взволновано декретом «о тунеядцах», и люди решились на несанкционированные акции протеста.

Видимо, в ближайшее время Александр Лукашенко не намерен прислушиваться к недовольным и отменять свое скандальное решение.

Пока не ясно, будет ли глава Беларуси отдыхать в Сочи или утроит там заодно «засаду» на Владимира Путина, с которым ему пока не удается решить ряд накопившихся проблем между двумя странами.

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