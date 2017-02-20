Суд над «парнем с бензопилой»: «Никакого сожаления, звериный взгляд»

Самые важные моменты громкого процесса – в обзоре.

Фото «Нашай Нівы»

Обвиняемый: хотел вызвать проститутку, убить ее и съесть мозг

Во время процесса судья предоставил пострадавшим возможность задать вопрос обвиняемому. Муж женщины, которая погибла в торговом центре от рук Владислава Казакевича, спросил, пропало ли у молодого человека желание убивать после этих событий. "Нет", - кратко ответил обвиняемый, передает БЕЛТА.

Мать погибшей поинтересовалась у Владислава Казакевича взаимоотношениями в его семье, любит ли он родителей. Парень отвечал, что относится к ним "нормально", а жить на протяжении долгого времени одному ему было "отлично".

Специально женщин в жертвы не выбирал, уверяет Казакевич: «Просто женщин больше было. Кто попался — тот попался».

В показаниях Казакевич утверждает, что хотел вызвать проститутку, мол, хотел потренироваться в убийстве и съесть ее мозг, передает Наша Ніва.

«Почему хотел убивать? Просто ради прикола. Ради забавы»

Обвиняемый в трагедии в ТЦ "Европа" не смог пояснить причины возникновения желания убивать, передает БЕЛТА. По словам обвиняемого, проблем в общении ни с бывшими однокурсниками, ни с преподавателя, ни в семье у него не было. Окружающие к нему хорошо относились, он же ко всем - плохо. На вопрос, откуда возникло желание убивать, что стало предпосылкой, обвиняемый ответил: "Не знаю. Возникла идея и понравилась".

Обвиняемый отметил, что ему нравились фильмы о маньяках, видео казней террористами "Исламского государства". В вузе он пропускал занятия, хоть и понимал, что из-за пропусков могут отчислить. Пропуски были обусловлены проблемами с внешностью, у него была угревая сыпь.

TUT.BY приводит шокирующие ответы Казакевича.

— Почему хотели убивать? — спросил прокурор.

— Просто ради прикола. Ради забавы.

— Вы включили музыку в наушниках, чтобы не слышать крики? — уточнил гособвинитель.

— Для настроения, так веселее, для удовольствия. Крики жертв меня не волновали, только звук бензопилы.

От таких показаний на лице потерпевших ужас.

— Вы почувствовали облегчение после убийства? — спросил адвокат обвиняемого у Казакевича.

— Нет.

— Сожалеете о содеянном?

— Нет. Только о том, что мало убил.

В суде выяснилось, что в 2014 году у молодого человека было две попытки суицида. Один раз он пытался отравиться газом в гараже отца, но его спасла мать.

— Не понял даже, чем была вызвана эта попытка. Была какая-то ерунда, — поясняет обвиняемый.

Родители Казакевича не пришли на начало судебного процесса.

Владислав Казакевич в суде: «Хотел взять заложника, чтобы в финале меня убил спецназ»

Как сообщает TUT.BY, давая показания в суде, подсудимый рассказал, что в ТЦ «Европа» он «хотел убить каждого, кто попадался на его пути».

— Когда люди стали прятаться за дверью, зашла уборщица, хотел убить ее топором по голове, к сожалению, промахнулся, – рассказал он. – Мне влом было за ней бегать. Потом хотел взять заложника, чтобы в финале меня убил спецназ. Взять заложника не дали люди, которые бегали за мной со стульями. Еще возле магазина стояли парни, думал тоже их убить, но было влом перелазить там через высокий стол… Выбежал на первый этаж, там парень стоял, думал на него напасть, но передумал. Потом подоспели еще люди, и меня повалили на землю.

Также подсудимый признался, что до трагедии в торговом центре приходил с пилой в университет, планируя «убить как можно больше однокурсников», также Казакевич рассказал о своих мыслях «устроить крупный теракт, убивать китайцев и мусульман».

Подсудимый полностью признает свою вину

В ходе суда, отвечая на вопрос, признает ли он свою вину, подсудимый Владислав Казакевич ответил утвердительно.

– Вину признаю полностью, – сказал он.

После того, как в суде был объявлен десятиминутный перерыв, муж погибшей Александр Александронец прокомментировал его слова.

– Пока только эмоции, – рассказал он в комментарии Onliner.by. – Я посмотрел ему в глаза – никакого сожаления, звериный взгляд.

Муж жертвы в ходе суда также добавил, что хочет максимального наказания для Владислава. По его словам, с учетом того, что «он был несовершеннолетним, думаю, максимальное наказание для него – 15 лет».

Выдвинули иск на 369 тысяч рублей – за моральный ущерб и сломанную дверь

В суде, на заседании которого присутствуют около ста человек, выступили потерпевшие: мать убитой Елены Александронец заявила иск в размере обратилась в размере 65 тысяч рублей, дочь погибшей – 75 тысяч рублей, а ее отец – около 50 тысяч. Потерпевшая Оксана Витвер, которая после произошедшего в ТЦ «Европа» попала в больницу, потребовала 29 тысяч рублей.

Всего потерпевшие заявили моральный иск на общую сумму 369 тысяч рублей – среди обратившихся за компенсацией оказались даже владельцы торгового центра, которые хотят возместить ущерб за сломанную дверь.

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В понедельник 20 февраля Минский городской суд начал судебное разбирательство по уголовному делу, связанному с нападением, которое произошло в прошлом году в торговом центре «Европа».

Обвиняемый Влад Казакевич ранее был признан вменяемым – теперь ему грозит 12 лет тюрьмы за «убийство с особой жестокостью».

Накануне трагедии в «Европе» студент пришел в университет с пилой