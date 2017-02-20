«В такой ситуации без внешних вливаний Беларуси не обойтись»

В Беларуси резко ухудшилась ситуация с долговой нагрузкой в иностранной валюте, пишет БДГ.

В ближайшие 12 месяцев предстоят чистые (отток минус приток) выплаты по долгам на $ 5,986 млрд, а возможно - и до $ 7,075 млрд, при объеме имеющихся на конец января 2017-го международных резервов, золота и прочей ликвидности в иностранной валюте в сумме $ 5,408 млрд.

То есть резервных активов сейчас меньше объема уже заранее установленного, расписанного чистого расходования этих самых активов лишь на 9,7%, а с учетом потенциально возможных затрат – на 23,6%.

Месяц назад было, соответственно, на 12,1% больше и на 6,9% меньше – за месяц ситуация сильно ухудшилась.

Понятно, что в такой ситуации без внешних вливаний не обойтись, и власти Беларуси ищут любую возможность занять.