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20.02.2017
Светлана Калинкина, belaruspartisan.org
«Гуляем по граблям, как обезумевшие»

Декретом о «тунеядстве» взбудоражили всю страну. Люди в бешенстве. Налоговики в ужасе. Чиновники не знают, как оправдываться.

Казна ожидаемых доходов с «армии дармоедов» не получила. И даже, наоборот, потратилась на розыск «тунеядцев», извещения, переписку, горы бумаг. Кроме потерь – финансовых и репутационных -- документ не дал ничего. И теперь самое время задаться вопросом: «А как принимаются решения, которые, по сути, становятся миной замедленного действия под пресловутую белорусскую стабильность?»

По декрету о тунеядцах ответ мы знаем. Лукашенко сам рассказал. К нему пришел руководитель ОНТ Григорий Кисель и принес «вести с полей». Мол, недоволен народ, что по городам и весям тунеядцы бадяются – нигде не работают, неизвестно на что живут, налоги не платят.

«Заставим платить!» -- сказал Лукашенко. Так и поговорили. Но завертелись-закрутились-застрекотали буковками на клавиатурах исполнители-шестеренки.

Только Кисель ведь не сказал, что в стране элементарно нет работы. Что добили за 22 года промышленность. Что на лапшу порубили мелкое предпринимательство. Что зарплаты в подавляющем большинстве – копеечные. Не зарплаты даже, а пособия на бедность. Что нищета пришла в целые регионы.

Да и с чего это Кисель будет правду-матку рубить, заниматься бичеванием того, кто его кормит? Конечно, не сказал.

И никто из «шестеренок» не сказал. Им вообще до лампочки, в какую сторону вертеть: скажут вправо – будет вправо, скажут влево – значит, влево. Ответственности ведь за то, что не предупредили, не предусмотрели, не просчитали, не продумали никто не несет. Потому у нас туда-сюда государственная машина дергается, забуксовывает все глубже, не едет.

Хотя всем понятно, что Лукашенко может, сидя в своей резиденции, надумать чего угодно, начитаться сказок, наслушаться баек. Но в стране должен быть какой-то механизм непринятия вредных решений. Чтобы не появлялись документы, которые НЕЛЬЗЯ исполнять. Решения, которые оскорбляют и возмущают людей, от которых один ущерб и никакой пользы.

Примеров – сколько угодно. Гуляем по граблям, как обезумевшие. Вспомните только эпопеи с предпринимателями, бесконечные реформы образования, модернизацию, которая обернулась убытками и долгами…. А всякие союзнические проекты, из которых теперь надо вырываться с боями. А нездоровую, доведенную до абсурда, одержимость учетом, планом и контролем? А то, сколько лет и с какой настойчивостью мы пустые деньги печатали, пытаясь обмануть судьбу?..

Нет, мы даже не гуляли по граблям. Мы на них прыгали. И прыгаем.

«Налоговая превратилась в дурдом, сотрудники прячутся от записанных в «тунеядцы»

 
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