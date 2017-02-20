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Общество
20.02.2017
Салiдарнасць
Что сказали на БТ об акциях протеста против «налога на тунеядство»

«Салідарнасць» изучила воскресные сюжеты телеканалов «Беларусь 1», ОНТ, а также «России 24». 

 «Зачастую непонимание является причиной неприятия, и даже протеста»

Ведущий ОНТ отметил: «Об этом документе (декрете №3) мы говорим чуть ли не в каждом выпуске, однако до сих пор есть люди, которые не совсем точно представляют себе его смысл. Зачастую это непонимание является причиной неприятия, и даже протеста – как было в Минске или Гомеле».

На ОНТ продемонстрировали кадры с «Марша рассерженных белорусов», но об акциях, прошедших в белорусских городах в воскресенье, подробно рассказывать не стали.

Зато в сюжете показали людей, которые объяснили, почему требовать с них уплаты «налога на тунеядство» несправедливо. В том числе, жителей Ивья, которые ведут личное хозяйство.

«Государство много не требует. Всего 20 базовых в год»

Сюжет, посвященный «налогу на тунеядство» с отметки 27.50

В эфире телеканала «Беларусь 1» о недовольных декретом №3 высказались более жестко.

– Государство много не требует — просто выйти из тени. Всего 20 базовых на год. И не с безработных, как это сейчас пытаются представить так называемые независимые СМИ. А с очень трудоспособных, активных, успешных людей, — заявил пропагандист Юрий Прокопов.

В сюжете также показали кадры «марша рассерженных белорусов», а об воскресных акциях протеста промолчали.

«В нескольких городах прошли уличные акции протеста – все не санкционированные властями»

Телеканал «Россия 24» коротко сообщил, что в воскресенье белорусы протестовали в Могилеве, Гомеле и Витебске. Комментариев по событиям не последовало. 

***

Тем временем Сергей Наумчик в Facebook обратил внимание, как акции протеста освещались на российских прокремлевских ресурсах:

«І ўчора, і сёньня пракрамлёўскія сайты паставілі інфармацыю пра пратэсты ў Беларусі як топ-навіну. Прычым пралічваюцца ўсе гарады, дзе прайшлі пратэсты, чаго раней не было ніколі. Нават у 90-ыя расейскія СМІ падобнага не рабілі; прыкметна, што толькі ў адной з дзесяткаў прачытаных мной хронік і кніг пра падзеі жніўня 1991 я знайшоў узгадку пра мітынгі і акцыі ў Беларусі. Калі пайсьці ў больш далёкую гісторыю – вы прачытаеце пра ўтварэньне ў 1918 УНР, закаўказскіх рэспублік, абвяшчэньне незалежнасьці краінаў Балтыі, але амаль ніколі – пра БНР. Гэта – трывалая традыцыя, за якой праглядаецца пазыцыя. Беларусі для іх як бы і не існавала. І раптам - заіснвала.

І вось цікавае, у Lenta.ru : “Оппозиционной атрибутики у собравшихся почти не было» (хаця ва ўсіх трансьляцыях з Гомлі пасьля кожнага выступу гучала “Жыве Беларусь!” – “Жыве!”, і ў цэнтры, над усімі быў бачны Бел-Чырвона-Белы Сьцяг (які Масквой успрымаецца як апазыцыйны, а не як сымбаль, незаконна пазбаўлены статусу дзяржаўнага).

Да чаго б такая увага ў спалучэньні з ігнараваньнем апазыцыйнага, а лепей сказаць – нацыянальнага фактару? “Вот такие времена” – як кажа па маскоўскаму ж ТВ т. Познер».

Гомельские «нетунеядцы»: «Нет Декрету № 3! Лукашенко, уходи!»

 
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