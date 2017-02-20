Веллер: Беларусь нанесла России тонко рассчитанный удар

Писатель Михаил Веллер прокомментировал новый поворот в отношениях между Минском и Москвой.

В эфире «Эха Москвы» Веллер констатировал, что «наконец-то Министерство иностранных дел России добилось некоего абсолютного, идеального, стопроцентного успеха в формировании внешней политики России, потому что теперь последний друг – Беларусь — перестал быть другом, а стал не во всем дружественным соседом».

Писатель отмечает, что не осталось ни одного соседа, о котором в России шли бы дружественные добрые публикации.

– Но, что происходит, когда какая-то страна не нравится российскому государству? Там находятся в продуктах неправильные микробы, и качество питья – будь это боржоми или сухое вино – оно вдруг резко делается нетоварным. Таким образом, Беларусь начала производить плохое мясо, – саркастично констатировал Веллер.

В качестве ответного шага Беларусь начала закупать нефть в Иране, что писатель расценил как «тонко рассчитанный удар, такой фехтовальный укол».

– Да, эта нефть будет обходиться Беларуси дороже, чем российская. Но, понимаете, отношение России, прежде всего, с Украиной, конечно, и теперь с Беларусью тоже: «Я потерплю убытки, но и вам, гадам, не поздоровится». Это отношение с Европой, отношение со всем Западом, это контрсанкции: «Да, мы продадим меньше нефти и меньше газа, но вы потратите больше денег». С той стороны: «Да, мы потратим больше денег, но вы тоже потерпите убытки с ваше нефтью и вашим газом». Вот это венец международной политики! Вот это торжество профессиональной дипломатии! Вот это умение обделать свои дела – остаться с выгодой и подружиться с соседом. Блеск! – комментирует Веллер.

И подытоживает:

– Больше у России друзей нет.

Веллер: «Лукашенко работает эквилибристом»