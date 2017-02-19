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19.02.2017
Кирилл Иванов
Кому Минкультуры выдало броню от налога на «тунеядство»

Ведомство Бориса Светлова определило перечень творческих союзов. Независимые писатели и журналисты в него не попали.

19 февраля вступило в силу постановление Министерства культуры от 30 января 2017 № 7 «Об определении перечня творческих союзов».

Согласно документу список состоит из 13 творческих союзов:

1. Общественное объединение «Белорусская гильдия актеров кино»;

2. Общественное объединение «Белорусский союз архитекторов»;

3. Общественное объединение «Белорусский союз дизайнеров»;

4. Общественное объединение «Белорусский союз журналистов»;

5. Республиканское общественное объединение «Белорусский союз кинематографистов»;

6. Общественное объединение «Белорусский союз композиторов»;

7. Общественное объединение «Белорусский союз литературно-художественных критиков»;

Как я пытался вступить в творческие союзы, чтобы не стать тунеядцем

8. Общественное объединение «Белорусский союз мастеров народного творчества»;

9. Общественное объединение «Белорусский союз музыкальных деятелей»;

10. Общественное объединение «Белорусский союз театральных деятелей»;

11. Общественное объединение «Белорусский союз художников»;

12. Общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;

13. Белорусское общественное объединение «Фотоискусство».

Напомним, что членство в творческих союзах освобождает от выплаты налога на «тунеядство».

Как видим, в список Министерства культуры не попали Белорусская ассоциация журналистов и Союз белорусских писателей. А это значит, что безработные члены этих организаций могут стать потенциальными плательщиками сбора на «социальных иждивенцев».

 
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