Кому Минкультуры выдало броню от налога на «тунеядство»

Ведомство Бориса Светлова определило перечень творческих союзов. Независимые писатели и журналисты в него не попали.
19 февраля вступило в силу постановление Министерства культуры от 30 января 2017 № 7 «Об определении перечня творческих союзов».
Согласно документу список состоит из 13 творческих союзов:
1. Общественное объединение «Белорусская гильдия актеров кино»;
2. Общественное объединение «Белорусский союз архитекторов»;
3. Общественное объединение «Белорусский союз дизайнеров»;
4. Общественное объединение «Белорусский союз журналистов»;
5. Республиканское общественное объединение «Белорусский союз кинематографистов»;
6. Общественное объединение «Белорусский союз композиторов»;
7. Общественное объединение «Белорусский союз литературно-художественных критиков»;
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8. Общественное объединение «Белорусский союз мастеров народного творчества»;
9. Общественное объединение «Белорусский союз музыкальных деятелей»;
10. Общественное объединение «Белорусский союз театральных деятелей»;
11. Общественное объединение «Белорусский союз художников»;
12. Общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
13. Белорусское общественное объединение «Фотоискусство».
Напомним, что членство в творческих союзах освобождает от выплаты налога на «тунеядство».
Как видим, в список Министерства культуры не попали Белорусская ассоциация журналистов и Союз белорусских писателей. А это значит, что безработные члены этих организаций могут стать потенциальными плательщиками сбора на «социальных иждивенцев».