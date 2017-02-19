«Гей-лобби» и немолодая жена – что говорят о фаворите президентской гонки во Франции

Шесть лет разрушительной войны: что осталось от исторического наследия Сирии. Чего добился Рамзан Кадыров за десятилетие во главе республики. Эти и другие актуальные темы – в программе «Настоящее время. Неделя с Шахидой Якуб».

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети «Вконтакте».

Смотрите также:

Белый дом – все течет, все меняется: популярная флиннология