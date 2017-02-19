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Общество
19.02.2017
Кирилл Иванов
Возмущение на марше

Важнейшие белорусские реалии прошедшей недели — в обзоре «Салідарнасці».

Марш недели

17 февраля в Минске прошел Марш возмущенных белорусов. Участники акции протестовали против скандального декрета о «тунеядстве».

Неожиданно для многих, в том числе и для лидеров оппозиции, он собрал несколько тысяч человек. Собравшиеся прошли маршем от Октябрьской площади до площади Независимости к зданию Министерства по налогам и сборам.

«Нет другого выхода кроме бунта». 7 рассерженных белорусов

Николай Статкевич призвал всех участников собраться 25 марта, в День Воли. В воскресенье, 19 февраля, в Гомеле акция протеста собрала несколько тысяч человек. Она не была санкционирована местными властями. По оценкам участников, таких массовых акций в Гомеле не было с 2000-х годов. Акции против Декрета о «тунеядстве» прокатились и по другим областным центрам.

Тет-а-тет недели

В понедельник Александр Лукашенко принял у себя главного редактора независимой газеты «Народная воля» Иосифа Середича. 

Просьбу о личной встрече главный редактор озвучил во время недавней пресс-конференции, длившийся более семи часов.

По итогам беседы Середич рассказал коллегам подробности встречи.

Сярэдзіч: «Я ж не прасіў грантаў у Лукашэнкі»

По словам главреда «Народной волі», он предложил Лукашенко покинуть свой пост мирным путем. А также попросил вернуть в систему распространения «Белпочты» и «Белсоюзпечати» ряда независимых изданий. И, якобы, получил обещание решить эту проблему.

Диверсификация недели

В четверг агентство Reuters сообщило о поставках иранской нефти в Беларусь. Якобы «Белоруснефть», по данным собеседников агентства, закупила у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) 80 тысяч тонн нефти (около 600 тысяч баррелей).

По приблизительным подсчетам данного объема белорусским НПЗ может хватить на полтора суток.

«Купили нефти у Ирана на три дня работы НПЗ. Крутая сделка»

Станет ли иранский проект повторением венесуэльского опыта или в этот раз официальный Минск ограничится разовым актом устрашения несговорчивой Москвы, пока не ясно.

Падение недели

ВВП в январе 2017 года снизился на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года, составив 7,8 млрд рублей в текущих ценах, сообщает Белстат. В 2016 году падение составляло 2,6%.

Объем промышленного производства увеличился в январе на 5,9%, составив 6,8 млрд рублей. Сельхозпроизводство в январе выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% — до 0,735 млрд рублей.

«Лежачее упасть не может»

Инвестиции в основной капитал в январе упали на 9,7% — до 0,938 млрд рублей. Розничный товарооборот упал на 4,6% — до 2,7 млрд рублей.

Отметим, что по официальному прогнозу, ВВП в Беларуси в 2017 году должен вырасти на 1,7%.

Опрос недели

Большинство россиян воспринимает Беларусь как дружественное государство, однако считает, что не следует продавать газ нашей стране по цене ниже рыночной.

Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 8−9 февраля, в котором поучаствовали 1200 респондентов.

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Что касается отмены Минском виз для граждан 80 стран, то 78% россиян считают, что РФ нужно ввести визовый режим с государством-соседом, чтобы не пускать на свою территорию «неизвестных людей, не получивших положенной российской визы».

 
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