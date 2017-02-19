Михалок и Brutto подарили гитару Naviband

В субботу 18 февраля на репетиционной точке Brutto состоялась встреча команды Сергея Михалка и группы Naviband.

Михалок подарил участникам нынешнего «Евровидения» гитару гродненского мастера Андрея Кибиня.

Фото Павел Поташников, kp.by

«Мне гитара очень понравилась по звуку, я был очень удивлён, что у нас в Беларуси есть человек, который может производить инструменты мирового уровня», — говорит Артём Лукьяненко в беседе с Еврорадио.

Фото Павел Поташников, kp.by

Navi угостили Brutto низкокалорийным хлебом с тыквенными семечками, который испекла мама Ксении Жук. Музыканты пили чай с тортами без сахара, на которых было написано Naviband и Brutto.

«Мы волновались, конечно, — вспоминает Артём Лукьяненко моменты встречи. — Михалок — такой, каким мы его представляли: сильный духом и физически. Он сказал, что ему очень понравилась наша песня, наш образ и то, что мы вообще делаем. Поэтому они решили нас поддержать».

Будет ли Артём играть на новой гитаре во время выступления на «Евровидении» в мае, говорить не берётся. Мол, ещё не известно, каким будет номер Naviband и нужна ли там будет гитара вообще. Но, говорит музыкант, с Brutto они договорились быть на связи и поддерживать друг друга при необходимости.

22 апреля Naviband дадут акустический концерт на сцене Дворца профсоюзов.

«Лирический и интимный, — объясняют музыканты. — Чтобы люди могли прийти, посидеть и послушать».

«Евровидение-2017» пройдет в мае в Киеве. Второй полуфинал, в котором выступят наши музыканты, состоится 11 мая.