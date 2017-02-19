Михалок и Brutto подарили гитару Naviband

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Марш в Гродно: «Хто галоўны дармаед? Прэзідэнт!»
Арестовано имущество экс-министра торговли
Чем готовы пожертвовать белорусы для спасения планеты
Беларускамоўны бразылец абараніў магістарскую працу пра постсавецкую Беларусь
Как умирает ЗИЛ
Фотафакт: У цэнтры Мінска развесілі бел-чырвона-белыя сцягі
Минское «Динамо» в Кубке Гагарина сразится с ярославским «Локомотивом»
Кто стоит в очереди «тунеядцев» в налоговой инспекции в последние дни оплаты сбора
Россия официально признала паспорта ДНР и ЛНР
Начальник, или История одной карьеры
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
БЕЛТА и СБ написали о Марше рассерженных белорусов
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
«Налоговая превратилась в дурдом, сотрудники прячутся от записанных в «тунеядцы»
Как первая акция против скандального декрета заполнила две Площади
Иранская компания поделилась деталями контракта с Беларусью на поставку нефти
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Экономист раскритиковал Семашко: «Он не понимает, что происходит»
Пять способов поднять зарплату до 500 долларов
В Администрации президента назвали главную идею декрета №3. С идеей Лукашенко она не совпала
«Белорусы в смятении от выросшего курса рубля. Но дуют ветры перемен»
Как всего за месяц власти сформировали две лазейки для коррупции
Таксист: «Под конец смены хочется разбить кому-нибудь лицо»
Сталин вертится в гробу
«Удивительная страна. Здесь даже рок-н-ролл умудряется превратиться в зековский шансон»
«Лежачее упасть не может». ВВП Беларуси в январе упал
«Чтобы власти серьезно отнеслись к протесту, достаточно нескольких тысяч возмущенных белорусов»
Лукашенко и кофта бабы Зины
Назван способ избавить Беларусь от нефтяного проклятия
«Урок был пыткой: выстоять, выстрадать, не попасться на чем-то»
«Население наконец-то массово захотело избавиться от Лукашенко»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей
Як прыгожа адступаюць маразы
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Лица
19.02.2017
Маша Колесникова, Еврорадио
Михалок и Brutto подарили гитару Naviband

В субботу 18 февраля на репетиционной точке Brutto состоялась встреча команды Сергея Михалка и группы Naviband.

Михалок подарил участникам нынешнего «Евровидения» гитару гродненского мастера Андрея Кибиня.

Фото Павел Поташников, kp.by

«Мне гитара очень понравилась по звуку, я был очень удивлён, что у нас в Беларуси есть человек, который может производить инструменты мирового уровня», — говорит Артём Лукьяненко в беседе с Еврорадио.

Фото Павел Поташников, kp.by

Navi угостили Brutto низкокалорийным хлебом с тыквенными семечками, который испекла мама Ксении Жук. Музыканты пили чай с тортами без сахара, на которых было написано Naviband и Brutto.

«Мы волновались, конечно, — вспоминает Артём Лукьяненко моменты встречи. —  Михалок — такой, каким мы его представляли: сильный духом и физически. Он сказал, что ему очень понравилась наша песня, наш образ и то, что мы вообще делаем. Поэтому они решили нас поддержать».

Будет ли Артём играть на новой гитаре во время выступления на «Евровидении» в мае, говорить не берётся. Мол, ещё не известно, каким будет номер Naviband и нужна ли там будет гитара вообще. Но, говорит музыкант, с Brutto они договорились быть на связи и поддерживать друг друга при необходимости.

22 апреля Naviband дадут акустический концерт на сцене Дворца профсоюзов.

«Лирический и интимный, — объясняют музыканты. — Чтобы люди могли прийти, посидеть и послушать».

«Евровидение-2017» пройдет в мае в Киеве. Второй полуфинал, в котором выступят наши музыканты, состоится 11 мая.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
«Налоговая превратилась в дурдом, сотрудники прячутся от записанных в «тунеядцы»
Кто стоит в очереди «тунеядцев» в налоговой инспекции в последние дни оплаты сбора
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
Как первая акция против скандального декрета заполнила две Площади
Немного неизвестного яда к юбилею отца
«Апазыцыя нічога не прамаргала»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY