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19.02.2017
birdinflight.com.ru
Лучшие снимки года

В самом престижном конкурсе фотожурналистики в этом году поучаствовали более 5 тысяч фотографов.

Жюри 60-го международного конкурса фотожурналистики World Press Photo объявило имена победителей 2017 года, отобрав лучшие работы из более чем 80 тысяч фотографий, присланных авторами из 125 стран.

Обладателем первого места в основном конкурсе стал турецкий фотограф Бурхан Озбиличи. Победу в номинации «Фотография года» ему принес снимок, сделанный на фотовыставке в Анкаре, в ходе которой был убит российский посол Андрей Карлов.

28-летняя Ешиа Эванс во время акции протеста в защиту прав чернокожего населения США. Фото: Джонатан Бахман. Первое место в категории «Проблемы современности»

Нигерийские женщины-переселенки в ливийском лагере для беженцев. Фото: Даниэль Эттер. Третье место в категории «Проблемы современности»

Женщина держит на руках племянника, раненного во время взрыва бомбы в Кабуле. Фото: Паула Бронштейн. Первое место в категории «Повседневная жизнь»

Ученицы гимнастической школы в китайской провинции Сюйчжоу во время тренировки. Фото: Тьеджун Ванг. Второе место в категории «Повседневная жизнь».

Женщина, представительница уйгуров — коренного народа Восточного Туркестана, держит деньги в чулках. Хотя уйгуры — мусульмане, они не придерживаются строгих правил ношения закрытой одежды. Фото: Мэттью Пэлли. Второе место в категории «Повседневная жизнь»

Задержанные в полицейском участке на Филиппинах, где местные власти устраивают регулярные рейды для борьбы с распространением наркотиков. Фото: Даниэль Берегуляк. Первое место в категории «Главные новости (Истории)»

Иракский мальчик рядом с телом своего отца, убитого боевиками «Исламского государства». Фото: Сергей Пономарев. Второе место в категории «Главные новости (Истории)»

Юристы помогают своим раненым коллегам после взрыва бомбы в пакистанском городе Кветта . Фото: Джамал Таракал. Второе место в категории «Срочные новости»

Посетители выставки в Анкаре, в ходе которой был убит российский посол. Фото: Бурхан Озбиличи. Первое место в категории «Срочные новости (Истории)»

Мужчины уносят детей после авиаудара по одному из районов Алеппо. Фото: Амир Альхальби. Второе место в категории «Срочные новости (Истории)»

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