Лучшие снимки года

В самом престижном конкурсе фотожурналистики в этом году поучаствовали более 5 тысяч фотографов.

Жюри 60-го международного конкурса фотожурналистики World Press Photo объявило имена победителей 2017 года, отобрав лучшие работы из более чем 80 тысяч фотографий, присланных авторами из 125 стран.

Обладателем первого места в основном конкурсе стал турецкий фотограф Бурхан Озбиличи. Победу в номинации «Фотография года» ему принес снимок, сделанный на фотовыставке в Анкаре, в ходе которой был убит российский посол Андрей Карлов.

28-летняя Ешиа Эванс во время акции протеста в защиту прав чернокожего населения США. Фото: Джонатан Бахман. Первое место в категории «Проблемы современности»

Нигерийские женщины-переселенки в ливийском лагере для беженцев. Фото: Даниэль Эттер. Третье место в категории «Проблемы современности»

Женщина держит на руках племянника, раненного во время взрыва бомбы в Кабуле. Фото: Паула Бронштейн. Первое место в категории «Повседневная жизнь»

Ученицы гимнастической школы в китайской провинции Сюйчжоу во время тренировки. Фото: Тьеджун Ванг. Второе место в категории «Повседневная жизнь».

Женщина, представительница уйгуров — коренного народа Восточного Туркестана, держит деньги в чулках. Хотя уйгуры — мусульмане, они не придерживаются строгих правил ношения закрытой одежды. Фото: Мэттью Пэлли. Второе место в категории «Повседневная жизнь»

Задержанные в полицейском участке на Филиппинах, где местные власти устраивают регулярные рейды для борьбы с распространением наркотиков. Фото: Даниэль Берегуляк. Первое место в категории «Главные новости (Истории)»

Иракский мальчик рядом с телом своего отца, убитого боевиками «Исламского государства». Фото: Сергей Пономарев. Второе место в категории «Главные новости (Истории)»

Юристы помогают своим раненым коллегам после взрыва бомбы в пакистанском городе Кветта . Фото: Джамал Таракал. Второе место в категории «Срочные новости»

Посетители выставки в Анкаре, в ходе которой был убит российский посол. Фото: Бурхан Озбиличи. Первое место в категории «Срочные новости (Истории)»

Мужчины уносят детей после авиаудара по одному из районов Алеппо. Фото: Амир Альхальби. Второе место в категории «Срочные новости (Истории)»

Рыбаки бросают спасательные жилеты беженцам, которые не смогли добраться до Италии из-за нехватки топлива. Фото: Мэттью Уиллкокс. Третье место в категории «Срочные новости (Истории)»

Американские полицейские во время протестов против строительства нефтепровода в Северной Дакоте. Фото: Эмбер Брекен. Первое место в категории «Проблемы современности (Истории)»

Адриана Соарес с сыном, который родился с микроцефалией, вызванной вирусом Зика. Второе место в категории «Проблемы современности (Истории)»

Житель поселения у реки Нижняя Тунгуска в России. Фото: Елена Аносова. Второе место в категории «Повседневная жизнь (Истории)»

Освящение воды. Фото: Франческо Комелло. Третье место в категории «Повседневная жизнь (Истории)»

Жители поселка в Луганской области убегают из горящего дома. Фото: Валерий Мельников. Первое место в категории «Долгосрочные проекты»

Маха, жительница лагеря для беженцев. Фото: Магнус Венманн. Первое место в категории «Люди»

Мужчины участвуют в яично-мучной битве Els Enfarinats. Фото: Антонио Гиботта. Второе место в категории «Люди»

Жокей падает с лошади. Фото: Том Дженкинс. Первое место в категории «Спорт»

Теннисист Гаэль Монфис совершает прыжок, пытаясь дотянуться до мяча. Фото: Кэмерон Спенсер. Второе место в категории «Спорт»

Усэйн Болт улыбается перед тем, как пересечь финишную черту. Фото: Кай Оливер Пфаффенбах. Третье место в категории «Спорт»