Марш в Гродно: «Хто галоўны дармаед? Прэзідэнт!»

На марш протеста против Декрета №3 в областном центре вышли около ста человек.

Фото hrodna.life

19 февраля в Гомеле, Могилеве, Бресте и Гродно проходят акции протеста против Декрета №3.

Как сообщает из Гродно корреспондент Радыё Свабода, на марш вышли несколько десятков человек. Люди собрались на Советской площади.

— Грамадзяне Беларусі маюць права працаваць, але не абавязаныя. Але Дэкрэт №3 нас фактычна прымушае працаваць. Больш за тое, улады цяпер спрабуюць «з’ехаць» з гэтага дэкрэта, — прозвучало со ступеней ДК текстильщиков.

Двое мужчин рассказали корреспонденту портала hrodna.life, что хоть их лично действие Декрета не затронуло, пропускать подобные акции протеста нельзя, так как «завтра может стать только уже».

— Потому что больше невозможно терпеть. Декрет №3 — это последняя капля, это верхушка айсберга. И дело не в одном декрете, а в том, что систему власти нужно менять, она себя давно изжила, — рассказал о причинах своего участия в марше жительница Гродно.

Далее участники акции выдвинулись на одноименную пешеходную улицу к зданию облисполкома.

На онлайн-видео видно, что во главе колонны идут люди с партийными флагами ОГП, БХД и бело-красно-белыми полотнищами.

Участники марша скандируют «Жыве Беларусь!», «Не бойцеся!», «Хто галоўны дармаед? Прэзідэнт!» и «Нет Декрету №3! Лукашенко — уходи!».

Фото из Фейсбука Анатолия Шумченко

По пути колонна пополнилась новыми участниками, по наблюдениям журналистов в марше участвовали около ста человек.

— Я тут, бо лічу, што такога не павінна быць у нашай краіне. Мы—не рабы, — рассказал один из участников шествия.