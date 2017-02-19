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Общество
19.02.2017
Алена Антонова, Кирилл Иванов
Гомельские «нетунеядцы»: «Нет Декрету № 3! Лукашенко, уходи!»

Сотни людей в Гомеле и Могилеве вышли на акции протеста против Декрета о «тунеядстве». В Бресте в акции протеста приняли около ста человек.

Гомель: «Власти забыли, что они наши слуги. У народа уже сил нет терпеть»

Оргкомитет «Марша «нетунеядцев» проводит 19 февраля мирную акцию в Гомеле, несмотря на запрет на ее проведение Гомельским горисполкомом. Акция началась в 12.00 на площади Восстания.

На площадь в Гомеле вышли не только те, кого затронул Декрет о «тунеядстве», но и жены гастарбайтеров, которые вынуждены работать в России, безработные, пока не получившие «писем счастья», мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, пенсионеры.

Самая пожилая участница акции – 83-летняя Мария Венедиктовна.

«Я за этого бандита агитировала в четырех районах», – говорит она.

Радыё Свабода ведет прямую трансляцию со «Встречи нетунеядцев».

Один из участников акции в интервью журналисту Радыё Свабода объяснил, почему вышел на акцию:

– Я пришел показать, что я человек, а не раб. Я против Декрета о «тунеядстве». Ни один чиновник не запретит мне находиться в этой стране там, где я хочу.

Мужчина говорит, что получив «письмо счастья», он обжаловал в вышестоящей инстанции. Но получил из налоговой ответ о том, что пошлина является мотивацией к труду.

– У меня было желание прийти к налоговику, взять палку и предложить сделать мне чаю, – эмоционально рассказывает участник акции. – Мне предлагают отсидеть 15 суток и называют это мотивацией к труду!

По его мнению, не стоит ходить кланяться властям, которые создали проблемы для народа. Участник акции убежден: чиновники вынуждены будут отменить декрет о «тунеядстве», если на улицы выйдут тысячи людей.

Фото из Фейсбука Леонида Судаленко

Свою историю журналистам рассказывает пожилая женщина:

– У народа уже сил нет терпеть, – говорит она. – У меня четверо сыновей, и они сейчас без работы. Все с высшим образованием. Мой муж преподавал черчение в школе. Его сократили. Ему 57 лет. Пришла бумага, что он тунеядец. Какой он тунеядец?

Женщина считает, что власти забыли, что они наши слуги:

– Мы их выбрали, чтобы они защищали наши интересы, а не для того, чтобы они снимали с нас последние штаны!

Житель Гомеля не получил «письмо счастья», но вышел на акцию, потому что остался без работы. Мужчина рассказывает о том, что на рынке труда встречает фейковые объявления. Он не может найти работу даже за 150-200 рублей.

Молодая женщина делится наболевшим: у нее высшее образование, а ей предлагают идти работать дворником или уборщицей.

– Разве это нормально? – возмущается она. – Я сейчас вынуждена учиться на ненужных курсах от центра занятости просто, чтобы не пришел налог.

По словам женщины, на учете в службе занятости 90 % молодежи.

Собравшиеся на площади гомельчане маршем идут в центр города и скандируют «Нет Декрету №3!», «В отставку!», «Хопиць!», «Достал!».

Люди двигаются в сторону площади Ленина и скандируют: «Мы не тунеядцы!», «Тунеядцы в Дроздах», «Депутаты-дармаеды».

Скриншот из онлайн-трансляции Радыё Свабода

По мнению гомельчан, таких массовых акций протеста в Гомеле давно не было.

– Это последняя капля! – говорит молодая мама, которую декрет пока не затрагивает, но, тем не менее, она вышла на улицу из солидарности. – Что еще они введут? Крепостное право? Первую брачную ночь?

Политик Николай Статкевич пишет в Фейсбуке о том, что в Гомеле на площади Ленина собрались 3-4 тысячи человек.

Гомельчане открыто говорят, что думают о своей жизни:

«Людям жить не за что. Посмотрите, чем занимается милиция. Они ловят людей за отсутствие фликеров, стоят у магазинов. Они дармоеды!»

«Мы живем за копейки. Хотим, чтобы президент нас услышал и отменил декрет».

«Мы надеемся, что Лукашенко услышит свой народ».

«Европа смеется над нами».

«Это сумасшествие, что мы должны в своей стране отстаивать свои права!»

Люди скандируют: «Нет Декрету № 3! Лукашенко, уходи!»

«Не могу устроиться на работу, – рассказывает житель Гомеля средних лет. – Государство рабочие места не создает. Хочет уничтожить нас. У нас почему-то даже для китайцев есть работа. Почему эти рабочие места нельзя дать своим жителям? В Гомеле нельзя устроиться дворником или грузчиком».

По словам участника акции, даже в отсталых африканских странах нет налога на тунеядство: «В Зимбабве этого нет!».

Полуторачасовая акция в Гомеле закончилась. Организаторы с трибуны призвали сообщать СМИ и правозащитникам в случае задержаний. Это была самая массовая акция уличного протеста в Гомеле с 2000-х годов, говорят участники.

Могилев: «Обидно за нашу страну, за народ, который смешали с грязью, сделали быдлом»

Скришот из онлайн-трансляции Алеся Соболевского, facebook

В воскресенье, 19 февраля, акция протеста против «тунеядского» Декрета №3 проходит в Могилеве.

Приведем несколько цитат из выступлений могилевчан, попавших в онлайн-трансляции в соцсетях.

— Это позор для нашей страны. Если мы будем молчать, то какой налог будет ждать нас завтра? Может, на прошлогодний снег? Или на свежие осадки? Мы должны иметь право выбирать: оставаться дома с маленькими детьми или идти работать. Друзья, кто сможет, 15 марта едем в Минск — выразим свой протест.

— Работаю с 16 лет, мне почти 50. Так случилось, что у меня престарелая мать, которой на этот момент 80 лет, и за которой я просто должна, обязана присматривать. Естественно, я вынуждена была уволиться, так как соответственный уход за своими родителями мы должны обеспечивать сами. И понимаете, как стыдно и как обидно, я не могу найти слов, чтобы это передать, когда меня сравнили с тунеядцами.

Я такой человек, что меня всегда трудно было поднять, я всегда находила середину, оставалась в стороне. Но сегодня, глядя на все это, без слез обиды просто нельзя смотреть на нашу страну, на наш народ, который просто смешали с грязью, сделали быдлом. Люди, вставайте, поднимайтесь! Давайте что-то делать!

Скришот из онлайн-трансляции Алеся Соболевского, facebook

Фото из Фейсбука Анатолия Лебедько

Как сообщает БелаПАН, на митинге против декрета № 3 в центре Могилева собралось около тысячи человек.

Брест: «У нас нет денег! Мы нищие!»

В Бресте на несанкционированную акцию против декрета № 3 вышло около сотни человек, сообщает Белсат.

Видео из Фейсбука Mikhail Ilyin

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Они начали собираться в 12.00, приходили группами. В 12.30 одна из женщин собрала людей в круг и собравшиеся стали обсуждать декрет № 3. Люди предлагают прийти в центр города в следующее воскресенье. Акция завершилась в 13.05.

Фото Татьяна Матвеева

Корреспондент TUT.BY сообщает, что среди собравшихся в том числе и работающие горожане, которые вышли на акцию, чтобы поддержать своих близких и всех, кого коснулся налог.

 
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