«Воцерковленные ленинцы, патриоты с квартирами в Майами — экспонаты нашей политической кунсткамеры»

История думского коммуниста-оборотня Вороненкова, на самом деле, довольно поучительна.

Денис Вороненков. Фото из Твиттера депутата

Если кого-то удивляет скорость, с которой он сменил убеждения, то тут просто стоит вспомнить роман Джорджа Оруэлла «1984» и тот феномен, который его автор называл «двоемыслием» (doublethink). Вот кратчайшее описание:

Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоположных убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания. (часть 2, глава IX, перевод Виктора Голышева)

Оруэлл очень точно и подробно разобрал это интересное состояние постоянной готовности номенклатурного рыла сменить любые свои взгляды на прямо противоположные, — главное при этом не снижать градус беснования, оставаться всю дорогу на одинаково сложных щах, как Н.С. Михалков, разоблачающий преступления Ельцина.

У Пелевина, через полвека после Оруэлла, тоже было про эту лёгкость перевоплощения:

Татарский часто представлял себе Германию сорок шестого года, где доктор Геббельс истерически орет по радио о пропасти, в которую фашизм увлек нацию, бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников, генералы CС просто и доходчиво говорят о либеральных ценностях, а возглавляет всю лавочку прозревший наконец гауляйтер Восточной Пруссии.

Казалось бы, Пелевин не мог тогда знать, какая у нас нынче выстроится очередь желающих проклинать «лихие 90-е». Очередь не из каких-нибудь отвергнутых рынком профессоров, обездоленных пенсионеров или обманутых вкладчиков «Чары» с «Властилиной» — а ровно из тех самых разъевшихся рях, которые в 90-е годы сделали себе карьеру и сколотили состояния. Наши чекисты, попеременно припадающие к мощам то Дзержинского, то Николая II, воцерковленные ленинцы, пламенные патриоты с квартирами в Майами, борцы с офшорами из амбарных книг Моссак-Фонсеки — всё это самые привычные экспонаты в нашей политической кунсткамере, причём не только в нынешнем тысячелетии, а и в предыдущем, когда наблюдение за этими оборотнями сподвигло Пелевина на процитированное выше замечание.

Вороненков — просто один из них.

Не хуже и не лучше, хотя думает про себя, что умней и дальновидней.

(Не приходится сомневаться, что до конца VII созыва ещё некоторое количество думцев попытается куда-нибудь из России свинтить, по тем же причинам).

Конечно, занятно и экстравагантно, что для перевоплощения он выбрал именно Киев.

Но логика в целом ясная: он рассчитывает, что оттуда его не выдадут.

Ужин с думскими супругами-беглецами

И это, как мне кажется, довольно глупо с его стороны — полагаться на то, что российско-украинский конфликт продлится вечно, и что никакие подковёрные сделки в этот период не могут случиться. По мне так даже нынешняя власть может запросто обменять его на Сенцова, когда процесс о зраде закончится. А после ближайших выборов, когда те люди, которые обещали Вороненкову иммунитет, освободят свои нынешние кабинеты — тут уж ему совсем рассчитывать будет не на кого и не на что.

Слава Богу, это его сугубо личные проблемы.