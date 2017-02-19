Чем готовы пожертвовать белорусы для спасения планеты

Некоторые считают, что не вредят окружению, поскольку не курят, не ходят по газону и не собирают грибы — социологи изучили самые популярные экологичные привычки белорусов.

– В ответах респондентов есть некоторые противоречия. Одни и те же люди рассказывают, что стараются использовать полиэтиленовые пакеты много раз, но регулярно покупают в магазине новые. Или, например, четверть белорусов внимательно изучает состав покупаемых товаров. Но больше половины опрошенных готовы покупать товары, вредящие окружающей среде или их здоровью, если те будут стоить меньше экологичных, – рассказывает представитель компании «Новак» Антон Борисенко о результатах исследования «Распространение экологически дружественного образа жизни среди белорусов».

По мнению эксперта, немалая часть наших сограждан придерживается принципов, схожих с охраной окружающей среды, даже не осознавая этого.

– Люди, которые отвечали, что не заботятся об окружающей среде, чаще используют народные средства для уборки дома. Но эта практика не воспринимается ими как что-то экологичное и безопасное, – говорит представитель компании «Новак» Антон Борисенко.

Привычку экономить можно конвертировать

Определенные привычки свойственны белорусам много десятилетий: экономия воды, электроэнергии, распространение оборотной тары, починка вещей. Особенно актуализировались они в начале 1990-х годов. Но эта дружественность была вынужденной, вызванной сложным экономическим состоянием страны.

А набирающие сейчас популярность тенденции, например, отдавать старые вещи нуждающимся и сортировать отходы — это скорее следование моде и желание помочь.

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