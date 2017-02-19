Как умирает ЗИЛ

Завод имени Лихачева, одно из самых старых и знаменитых автопредприятий страны, уже прекратил свою деятельность, а его гигантская территория недалеко от центра Москвы стала лакомым куском для застройщиков.

Пока еще не все заводские постройки снесены, а среди корпусов можно обнаружить вещи из прошлого и брошенные машины. В сентябре 2016 года ЗИЛ выпустил последний в своей истории грузовой автомобиль.

На снимках фотографа Максима Майорова, несколько раз побывавшего на территории предприятия, видно, как уходит советская автомобильная эпоха.

Что осталось от легендарного московского завода, выпускавшего грузовики, автобусы и лимузины, — в фотогалерее «Газеты.Ru».