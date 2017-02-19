tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Зацепило!
События в фотожабах
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Все новые статьи
Спецпроект:
Зацепило!
НОВОСТИ
Марш в Гродно: «Хто галоўны дармаед? Прэзідэнт!»
Арестовано имущество экс-министра торговли
Чем готовы пожертвовать белорусы для спасения планеты
Беларускамоўны бразылец абараніў магістарскую працу пра постсавецкую Беларусь
Как умирает ЗИЛ
Фотафакт: У цэнтры Мінска развесілі бел-чырвона-белыя сцягі
Минское «Динамо» в Кубке Гагарина сразится с ярославским «Локомотивом»
Кто стоит в очереди «тунеядцев» в налоговой инспекции в последние дни оплаты сбора
Россия официально признала паспорта ДНР и ЛНР
Начальник, или История одной карьеры
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
БЕЛТА и СБ написали о Марше рассерженных белорусов
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
«Налоговая превратилась в дурдом, сотрудники прячутся от записанных в «тунеядцы»
Как первая акция против скандального декрета заполнила две Площади
Иранская компания поделилась деталями контракта с Беларусью на поставку нефти
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Экономист раскритиковал Семашко: «Он не понимает, что происходит»
Пять способов поднять зарплату до 500 долларов
В Администрации президента назвали главную идею декрета №3. С идеей Лукашенко она не совпала
«Белорусы в смятении от выросшего курса рубля. Но дуют ветры перемен»
Как всего за месяц власти сформировали две лазейки для коррупции
Таксист: «Под конец смены хочется разбить кому-нибудь лицо»
Сталин вертится в гробу
«Удивительная страна. Здесь даже рок-н-ролл умудряется превратиться в зековский шансон»
«Лежачее упасть не может». ВВП Беларуси в январе упал
«Чтобы власти серьезно отнеслись к протесту, достаточно нескольких тысяч возмущенных белорусов»
Лукашенко и кофта бабы Зины
Назван способ избавить Беларусь от нефтяного проклятия
«Урок был пыткой: выстоять, выстрадать, не попасться на чем-то»
«Население наконец-то массово захотело избавиться от Лукашенко»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Новости СМИ2
ФОТОФАКТ
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей
Як прыгожа адступаюць маразы
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Общество
19.02.2017
Наша Ніва
Tweet
Фотафакт: У цэнтры Мінска развесілі бел-чырвона-белыя сцягі
Невядомыя актывісты развесілі бел-чырвона-белыя сцягі ў цэнтры Мінска.
«Жыве Беларусь! Мірон», — падпісаліся яны.
Tweet
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл -
4.7
(оценок:
38
)
Главное
«Налоговая превратилась в дурдом, сотрудники прячутся от записанных в «тунеядцы»
Кто стоит в очереди «тунеядцев» в налоговой инспекции в последние дни оплаты сбора
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
Как первая акция против скандального декрета заполнила две Площади
Немного неизвестного яда к юбилею отца
«Апазыцыя нічога не прамаргала»
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
PDF-выпуски
Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com