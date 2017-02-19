Минское «Динамо» в Кубке Гагарина сразится с ярославским «Локомотивом»

18 февраля финишировал регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

Минское «Динамо» досрочно гарантировало себе место в плей-офф КХЛ – Кубке Гагарина. В субботу «зубры» уступили на своём льду казанскому «Ак Барсу» – 3:4. Однако это не помешало белорусскому клубу занять 5-е место в Западной конференции КХЛ и 8-е – в водной таблице чемпионата.

Соперником «Динамо» на первой стадии плей-офф будет ярославский «Локомотив». Стартовые матчи серии (до 4 побед одной из команд) белорусы проведут 21 и 23 февраля в гостях. Затем соперники померяются силами в Минске – 25 и 27 февраля. В случае необходимости пятый, шестой и седьмой матчи серии пройдут, соответственно, 1 марта (Ярославль), 3 марта (Минск), 5 марта (Ярославль).