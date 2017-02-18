Кто стоит в очереди «тунеядцев» в налоговой инспекции в последние дни оплаты сбора

Бывший студент, горожанка с туберкулезом, мама после отпуска по уходу за ребенком, пенсионерка, чей сын в армии, рассказали, как они и их родные попали в число социальных иждивенцев и что собираются с этим делать.

Мужчины заполняют документы в ИМНС по г. Барановичи, 17 февраля

В пятницу утром у двери кабинета №201 в инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Барановичи немноголюдно.

– Ажиотажа нет, в день приходит по 30–50 человек, – говорит специалист налогообложения физических лиц.

«Думал, это чья-то шутка»

22-летнего Влада письмо счастья нашло в Барановичах еще осенью.

– Честно говоря, я не ждал этого письма. Думал, это чья-то шутка, – говорит парень.

Он окончил Барановичский госуниверситет в 2015 году, получил специальность «маркетолог». Ему не хватило всего трех дней, чтобы не считаться тунеядцем.

– Где я только ни пытался устроиться. В Барановичах работы нет. Если уезжать куда-то, то нужно платить за жилье, денег у меня на это нет. Собрал для налоговой справки в университете о том, что учился, но не знаю, что будет дальше, – говорит Влад.

Сейчас парень намерен обратиться в горисполком и попытаться добиться решения об отмене уплаты налога. Он искренне не понимает, за что должен платить.

«Налоговая превратилась в дурдом, сотрудники прячутся от записанных в «тунеядцы»

«Занимаю три очереди в налоговой»

57-летняя Татьяна – пенсионерка. Ей пришло уведомление на уплату сбора сразу на троих ее взрослых детей! Хотя прописка у всех одна, ее направляют к трем разным специалистам.

– Не понимаю почему, но я вынуждена занимать сразу три очереди в налоговой, – недоумевает Татьяна.

Старшая дочь и сын живут в Канаде.

– Дочь в Канаде уже 14 лет. Она там четверых детей родила. Несколько лет назад получила двойное гражданство, а я сейчас должна что-то в налоговой доказывать. Почему информация о том, что моя дочь живет за границей, отсутствует в базе? К тому же у меня потребовали нотариально заверенную доверенность, что я могу здесь представлять интересы дочери. В то же время на сына, который тоже проживает в Канаде, документы приняли без вопросов! – возмущается пенсионерка.

Младший сын Татьяны сейчас в армии. В 2015 году он закончил колледж легкой промышленности. Пытался найти работу, но не смог. Из-за призывного возраста молодого человека отказывались брать на работу. Весной 2016 года парня забрали отдавать «долг» родине, что он сейчас и делает. Месяц назад мама получила «письмо счастья» и на его имя.

– Не понимаю, как он может заплатить налог, если он сейчас в армии. Или его под конвоем из армии в суд поведут? У меня пенсия всего 200 рублей, как я заплачу эти 360 рублей? – недоумевает пенсионерка.

«Дайте мне нормальную зарплату здесь»

38-летний Андрей получил извещение на оплату сбора за «тунеядство» месяц назад. В извещении неверно указаны его паспортные данные. Он волнуется, нужно ли ему платить этот сбор.

– В 2015 году жена родила третьего ребенка. Денег в семье не хватало, поэтому уехал на стройку в Россию. Устраивался на работу без оформления. Получал там 1200 долларов, в то время как в Барановичах максимум 200 долларов платили. Сейчас в два раза меньше зарабатываю, но все равно езжу в Москву. А как по-другому прокормить семью? Дайте мне нормальную зарплату, чтобы я мог работать здесь, – рассуждает мужчина.

Извещение инспекторы Андрею исправили. До 20 февраля мужчина должен заплатить 360 рублей за то, что официально не может подтвердить факт своей занятости и своего отсутствия в стране.

Тунеядцы из Испании

49-летняя Ольга приехала в Барановичи из Испании. Ее дочь – студентка, учится в Испании в университете.

– Родные рассказали, что на ее имя пришло извещение из налоговой. Пришлось приехать и прийти в налоговую, чтобы доказать, что «ты не верблюд».

Четыре месяца в больнице, год восстановления

В кабинет 201 обращается 32-летняя Аня. О том, что государство считает ее иждивенцем, девушка узнала в конце января, когда получила на руки уведомление. Аня работала на рынке продавцом продовольственных товаров, но в мае 2014 года заболела туберкулезом.

– С работы пришлось уволиться, потому что я четыре месяца пролежала в больнице и потом почти год восстанавливалась дома после болезни. Хотела устроиться в Барановичах на предприятие по переработке рыбы, но снова заболела. Сейчас пока без работы, живу за счет мамы, у которой пенсия 240 рублей. Откуда мне взять 360 рублей на уплату сбора? – говорит девушка.

Аня принесла в налоговую справку из больницы о том, что болела туберкулезом, и надеется добиться решения об отмене уплаты налогового сбора.

Из отпуска по уходу за ребенком – в тунеядцы

Помощница воспитателя в детском саду 27-летняя Катя тунеядкой себя тоже не считает.

– Я уже 1,5 года работаю – какой же я тунеядец? Тех надо ловить, кто неофициально работает, не платит налоги.

Однако в 2015 году девушка находилась в декретном отпуске, с работы уволилась и полгода искала новое место работы. До положенных 183 дней ей не хватает двух недель. Девушка собрала справки, чтобы доказать, что в мае 2015 года она проходила медкомиссию, чтобы трудоустроиться на работу. А приступила к работе в июле 2015 года.

– Если скажут платить, то буду, зачем мне проблемы с налоговой, – рассуждает она.

«Я согласен, но пусть запишут стаж»

К разговору о «тунеядстве» присоединяются и двое друзей, оба в очереди с извещениями на руках.

– Я согласен заплатить этот налог, в 2015 году я работал в России. Но пусть мне тогда впишут эти полгода в трудовой стаж, – говорит мужчина.