Белый дом – все течет, все меняется: популярная флиннология

Что отставка Майкла Флинна будет означать для российско-американских отношений? Крылатые ракеты – по секрету. США обвиняют Россию в нарушении договора РСМД. Что это значит? Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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