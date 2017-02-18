Ужин с думскими супругами-беглецами

Денис Вороненков и Мария Максакова глазами западного корреспондента.

Денис Вороненков, бывший депутат Думы, уехавший в октябре прошлого года в Киев и принявший украинское гражданство, неожиданно стал резким критиком Путина, которого в России всячески поддерживал.

Когда я приехал в грузинский ресторан неподалеку от здания Верховной Рады Украины, Вороненков с женой Марией Максаковой, оперной певицей и бывшим российским законодателем, уже начали с пива, баклажанных рулетиков и салата с заправкой из соуса с грецкими орехами.

В своем первом интервью с западным журналистом после побега на Украину Вороненков излагает свои аргументы, отщипывая мягкий в форме ракеты хлеб. Он одет в куртку и водолазку, с дорогими часами на руке. Он сравнивает нынешнюю Россию с «нацистской Германией», говоря, что аннексия Крыма в 2014 году была «ошибкой», была «нелегальной», утверждает, что бежать из страны его вынудило преследование со стороны спецслужбы, и уверяет, что обвинения против него в России «фейк» и «носят политический характер».

«Шизофрения» российской элиты

Бывший депутат от КПРФ был избран в Думу в 2011 году. Многие считали, что его попадание в Думу стало результатом махинаций на выборах. Вороненков больше всего известен законом 2014 года, в соответствии с которым иностранцы не могут владеть российскими медиа.

Леонид Бершидский, обозреватель Bloomberg View, называл этот закон «возможно, самым плохим, что могло случиться со свободой прессы как институцией в путинской России».

Теперь же, оказавшись молодым гражданином Украины, Вороненков стал перевертышем, яростно критикуя практически все, что он когда-то поддерживал в России.

Как рассказывает Максакова, они с Вороненковым уехали из Москвы, бросив большую часть вещей, в Киев без ясной перспективы, но с твердым намерением избежать давления со стороны ФСБ. Вороненков говорит, что украинская политика его не интересует, и в настоящий момент он не работает, добавляя, что единственная его задача на данный момент – воспитание его 10-месячного сына Ивана. Но, похоже, средства у него есть.

«Мы все в шоке от этой свадьбы»

В прошлом году его имя всплыло в так называемом «панамском досье» в качестве держателя акций компании на Виргинских островах. Последующие расследования обнаружили, что он владеет как минимум пятью дорогими квартирами в России и автомобильным парком.

Максакова говорит, что оба они устали от все более «шизофренической» российской элиты.

– В России создана тотальная система страха, – говорит бывший депутат от «Единой России», – как в книге Джорджа Оруэлла, это время абсолютной лжи, когда говорить правду считается экстремизмом.

Россия, продолжает мысль супруги Вороненков, «сошла с ума. Люди ведут себя как псевдопатриотические маньяки». И добавляет к описанию элиты, которое только что сделала Максакова: «Вакуум, создавшийся из-за отсутствия профессионализма, заполнен лояльностью к власти».

Самый большой источник «безумия», говорят они оба, статус Крымского полуострова, оккупированного, а потом аннексированного Россией в 2014 году.

Хотя регистрация голосования показывает, что Вороненков наряду со всеми остальными депутатами, кроме одного, проголосовал за аннексию Крыма, он отрицает, что голосовал. Говорит, что в тот день его в Думе не было, а кто-то просто использовал его карточку для голосования. Максакова быстро добавляет, что, хотя коллеги-законодатели убеждали ее голосовать за аннексию, ее в тот момент вообще не было в России.

Как бы там ни было, сегодня оба описывают присоединение Крыма как «незаконное». И утверждают, что многие в Кремле, включая советника Путина Владислава Суркова, были против этого присоединения.

– Это было сделано по воле одного человека, – говорит Максакова, – Путина.

Крым остается огромной проблемой для России, говорит Вороненков, и не только политической, но и экономической.

– Он забирает деньги от других российских регионов, – поясняет он.

Похожие заявления Вороненков сделал 14 февраля в интервью украинскому изданию Censor.net, спровоцировав гнев в России, который отразился в репортажах и статьях как в независимых, так и в государственных медиа.

Наступили Кремлю на мозоль

Именно эти репортажи, уверен Вороненков, и побудили российский Следственный комитет возбудить против него дело об отмывании незаконных денежных средств и попытке похитить собственность. По сообщениям, дело было возбуждено 15 февраля.

– Мы не думали, что это будет иметь такой эффект разорвавшейся бомбы, – говорит Максакова о российской реакции на интервью.

Теперь, говорит Вороненков под горячий бараний шашлык и хачапури, он беспокоится за свою безопасность и безопасность своей семьи: «Надо быть осторожными. Мы своими заявлениями наступили Кремлю на мозоль»".

Впрочем, по его ощущениям, в Киеве он в относительной безопасности. Но все-таки просит не указывать название ресторана, в котором мы ужинаем и в котором он показывает мне свою новою блестящую, «очень красивую» карточку гражданина Украины. Говорит, что получил этот документ вместе с украинским гражданством 6 декабря, через два дня после того, как истек его депутатский мандат.

По словам Вороненкова, он получил гражданство из-за того, что его бабушка родилась в Херсонской области. Однако украинский чиновник, пожелавший остаться неназванным, поскольку не имеет права говорить на эту тему, утверждает, что Вороненкову дали гражданство по указу президента. Подобные указы обычно публикуются на официальной веб-странице Петра Порошенко, но указа по поводу Вороненкова там нет. Это потому, что указ был секретным, утверждает мой источник.

Ярема Дух, представитель администрации президента, отрицает наличие какого бы то ни было секретного указа и утверждает, что Вороненков получил гражданство через иммиграционную службу. За ужином Вороненков говорит, что он остается гражданином России, но свое возвращение в Москву в ближайшее время не предвидит. Говорит, его арестуют, как только его нога ступит на российскую землю.

Досье на Януковича

Несмотря на поддержку Путина в прошлом – а может быть, из-за нее – бегство Вороненкова в Киев видится многим как пиар-победа Украины.

Помимо критики Кремля Вороненков, по его словам, помогал украинской прокуратуре создавать досье по статье «Измена родине» на сбежавшего в Россию в 2014 году бывшего президента Виктора Януковича. Януковича подозревают в том, что он отдал приказ стрелять в феврале 2014 года в демонстрантов, в результате чего погибли более 100 человек.

Что именно Вороненков рассказал прокурорам, он не раскрывает: «Я предоставил им некоторые подробности того, что происходило. И выступлю на открытом судебном процессе».

Однако он дает понять, что у него есть информация о том, что Янукович участвовал в подготовке и проведении восстания на востоке Украины, которое привело к войне, унесшей жизни уже почти десяти тысяч человек, по данным ООН.

– Я буду говорить о преступлениях бывшего президента, которые привели к продолжающемуся кровопролитию в Донецкой и Луганской областях, – говорит Вороненков и подчеркивает, что Москва поддерживает этот конфликт деньгами и войсками.

«Черные дыры» на карте

– На самом деле Россия там присутствует через своих военных, военнослужащих Вооруженных сил, которых украинские власти периодически берут в плен и допрашивают, – говорит он.

По его мнению, у восточных регионов Украины, находящихся под контролем сепаратистов, нет будущего:

– Все регионы, которые находятся под российским протекторатом, как Приднестровье, Абхазия или Южная Осетия, становятся исключительно коррумпированными, нищими, как черные дыры на карте.

Эти его слова о конфликте на востоке Украины противоречат тому, что он говорил в 2014 году, когда он написал в твиттере:

Эта запись была стерта из его аккаунта.

Сегодня Вороненков выступает против «российской войны» на Украине и говорит, что она закончится только после того, как уйдет Путин. Но это может занять время. Он «на 100 процентов» уверен, что Путин пойдет на выборы, и ни у кого не будет возможности его остановить. У Навального, по его словам, шансов нет.

И в этот момент Максакова начинает смеяться. В течение всего ужина их телефоны разрывались от звонков и сообщений в мессенджере фейсбука. Писали друзья и журналисты с просьбой об интервью. И тролли, в основном российские. Они показывают мне сообщение: «Вы – предатели».

Максакова отстраняется от тарелки с бараньей ножкой, откидывается на спинку стула и говорит о том внимании, которое они получили за последние несколько суток: «Боже, это так смешно!»