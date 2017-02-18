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18.02.2017
Наталья Романовская, SNC
Сексуальные фантазии: «Доктор, я извращенка?»

Сексуальные фантазии есть абсолютно у всех. Но некоторые из них реально пугают: «Неужели ЭТО могло меня возбудить?!». О том, какие секс-мечты можно воплощать, а какие лучше так и оставить мечтами, – в статье сексолога.

Изнасилование

Ж-вариант

Изнасилование – официально самая популярная женская фантазия. По данным исследований, она возникает с регулярной периодичностью примерно у каждой четвертой женщины. Пока со всех сторон не посыпались радостные крики «самивиноваты», оправдывающие реальное сексуальное насилие, я спешу заметить, что с настоящим изнасилованием женские фантазии не имеют ничего общего.

Изнасилование в женских мечтах похоже на голливудский блокбастер или на очередную серию «Анжелики и султана»: шелковые простыни, сильный и красивый герой, не очень-то интересующийся ее согласием. А никак не грязная подворотня и местный маньяк 55 лет в драном пальто. И сейчас я объясню почему.

Возникновение подобного рода фантазий может быть связано с тем, что женщина с ранних лет воспитывается виктимной. Мама, бабушка и другие взрослые родственницы формируют в голове девочки устойчивое представление о сексе как о чем-то грязном и непозволительном, чего она точно не захочет «по доброй воле». Вспомните любую любимую сказку из детства. Спящая красавица? Красная Шапочка? Красавица и чудовище? Улавливаете сходство? Все эти сюжеты – просто иллюстрация к «я не такая, меня заставили».

Есть благовоспитанная барышня, которая волею случая оказалась в плохом месте (поперлась в лес, в заброшенный замок, уснула в гробу) и чудовище, наложившее на нее свои лапы, целующее без спроса и вообще проявляющее нездоровый интерес к ее персоне. Таким образом, фантазируя об изнасиловании, женщина снимает с себя психологический контроль и перекладывает ответственность за сексуальный акт на мужчину.

Реализация: Такую фантазию не просто можно, а нужно отыгрывать! Лучше всего делать это в игровой форме. Назначьте мужа или партнера прекрасным похитителем, красивым разбойником или богатым лордом, добравшимся до красивой крестьянки – и вперед! Не бойтесь воссоздавать ситуацию с максимальной реалистичностью: выберитесь в одинокий лесной домик, попросите мужа подобрать вас на шоссе, запаситесь наручниками и кляпом.

Главное – не забывать о безопасности и помнить, что капать горячим воском на тело можно только в клипе группы «ВИА Гра» (если это, конечно, не специальная массажная свечка от Shunga), а следы от веревок не проходят 2 недели (а вам еще на работу).

Конечно, существует и другая форма фантазий об изнасиловании, более редкая – с кровавыми побоями, страхом, болью, издевательствами. Такой гештальт может сформироваться из-за физического насилия в семье. Часто девочка, к которой в детстве применяли физическую силу, ассоциирует ее с любовью (бьют = замечают, замечают = любят).

Реализация: Не стоит. Такая фантазия сигнализирует не о широте сексуального кругозора, а о необходимости обращения к сексологу и психотерапевту, иначе последствия психологических травм могут принести их обладательнице еще очень много неприятностей. А при попытке отыграть травму в постели можно получить еще более активный триггер.

М-вариант

Если об изнасиловании мечтает мужчина, то тут надо разбираться, в какой роли он себя видит – насильника или жертвы.

Если первое, то это чаще всего связано с инстинктами «внутреннего животного». Оно не осознает норм морали и уж точно не в курсе статей уголовного кодекса. В мире животных насилие означает доминирование. Способность выбрать любую партнершу и получить от нее потомство свидетельствует о силе и ранге самца и демонстрирует его власть.

Реализация: Гештальт можно закрыть с помощью банального секса без прелюдии (Важно! Предварительно убедитесь, что партнерша на это согласна).

Противоположная мужская фантазия – о том, чтобы быть изнасилованным, может говорить о том, что у мужчины была властная мать и у него сформировался триггер на женское доминирование. Иногда это бывает прямой запрос на стимуляцию простаты, можно аккуратно пробовать разные подходы.

Реализация: Использовать легкие БДСМ-техники, такие как бондаж, фиксация, ограничение зрения и движения в совокупности с массажем простаты. Осторожно! Массаж простаты – штука небезопасная, не забудьте предварительно проконсультироваться с врачом, секс-тренером или сходить на специальное занятие.

Групповой секс и двойное проникновение

Ж-вариант

Вторая по популярности женская (и не только!) фантазия – секс втроем. С точки зрения сексологии в ней нет ничего страшного. Эта фантазия – всего лишь проявление нашего «внутреннего животного», которое плохо знакомо с моралью и общественными запретами. А вот ее необдуманная реализация может повлечь за собой непредсказуемые последствия, особенно для женщин с заложенной с детства установкой «я – приличная девочка» и психологическим запретом на удовольствие. Такое грубое нарушение «программы» может обернуться депрессией, неврозом и формированием устойчивого комплекса вины.

Еще хуже дело обстоит с семейными парами, решившими попробовать threesome с мужчиной или женщиной в порыве разнообразить свою сексуальную жизнь. Безопасного «тройничка» с участием семейной пары не бывает: кто-то обязательно затаит обиду, почувствует себя преданным, и отношения могут разрушиться. Исключением может стать ситуация, в которой «третьего» не приглашают, а покупают как секс-игрушку. Тогда есть шанс, что партнеры не будут ощущать его полноценным участником и ревновать друг друга к нему (но вообще-то покупать людей для секса у нас запрещено законом).

Реализация: Безопасно реализовать подобную фантазию можно, добавив к вашим сексуальным играм с партнером парную игрушку вроде We-Vibe, которая при использовании во время полового акта обеспечит эффект «двойного проникновения», а также доставит вам двойное удовольствие. А мужчине в качестве «второй партнерши» предложите предварительно согретое яйцо Tenga и пару мануальных техник. Главное – предварительно завязать ему глаза.

М-вариант

У сильного пола данная фантазия приобретает немного иной формат. Мужчины по своей природе собственники, так что любой другой самец во время секса воспринимается как соперник. Многочисленный члены, проникающих в вас в его голове, принадлежат исключительно ему. Это означает, что он хочет заполнить вас собой до краев. Подобные мужские фантазии сексологи называют многочленом.

Реализация: Претворить «многочлен» в жизнь проще простого. Для этого достаточно купить резиновый фаллоимитатор-реалистик на присоске, прикрепить его к стене и во время оральных ласк дать мужчине насладиться картиной (подробнее про реализацию «многочлена» читайте в нашей статье про полезные идеи из порно). Главное – не покупайте девайс большего размера, чем достоинство вашего мужчины, это спровоцирует обиду и негатив. Также можно отработать подобную фантазию, дав ему возможность во время секса проникать пальцами, например, в ваш рот.

Секс с другой женщиной

Ж-вариант

Секс с себе подобной – еще один лидер в топе женских фантазий. Если речь идет о гетеросексуальной женщине, то подобные секс-мечты зачастую являются результатом отсутствия клиторального оргазма, а также излишней сексуальной зажатости. О сексе с женщиной обычно мечтают девушки, которые хотят почувствовать себя в постели самой собой, открыться.

Кроме того, лесбийский секс это очень часто – про отношения с матерью. Если девушка видит себя в нижней позиции, ей скорее всего не хватает материнской любви, в верхней – возможно, чувствует свою материнскую нереализованность. Отрабатывать с партнером не стоит, а вот обратиться к сексологу – очень даже. Подробнее о женской гомо- и бисексуальности, а также о популярном мифе, что все женщины бисексуальны, SNCMedia уже рассказывал.

М-вариант

В поп-культуре всячески муссируется мысль о том, что мужчинам нравится смотреть на лесбиянок. На самом деле никакой скрытой подоплеки в этой фантазии нет, мужчинам просто нравится любое открытое проявление женской сексуальности, особенно почерпнутое из порно. Конечно, если речь не идет о его партнерше – тут пол не играет особой роли, мужчина все равно станет ревновать.

Укусы и поедание партнера

М- и Ж-вариант

Как бы страшно ни звучала подобная фантазия, на самом деле в ней нет ничего плохого. Все дело в том, что сексуальная фантазия про «каннибализм» абсолютно не связана с реальным поеданием другого человека. Она говорит о том, что вы желаете пометить, присвоить партнера, тем самым сообщая другим людям, что он принадлежит вам. С этим же связаны укусы во время сексуальной прелюдии. Кстати, склонность кусаться говорит о том, что вы не уверены в верности партнера и стараетесь визуализировать его статус несвободного человека.

Реализация: Привычку партнера пробовать вас «на зуб» можно обратить себе на пользу, используя съедобную интимную косметику – гель для душа, масло для массажа и т. д. – для обозначения ваших эрогенных зон. Нанесите масло на грудь, живот, шею и бедра и попросите партнера «попробовать» вас, или сделайте то же самое для него. Это поможет вам лучше узнать тело вашего избранника, а главное – раскрыть ему карту ваших особых «местечек».

 
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