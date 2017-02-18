Россия официально признала паспорта ДНР и ЛНР

На государственном уровне признаны паспорта, выдающиеся жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Указ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о паспортах, которые выдают гражданам Украины власти подконтрольных сепаратистам республик. В тексте указа говорится, что признавать документы ДНР и ЛНР решено «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

На государственном уровне отныне признаются не только паспорта, но и другие юридические документы, выданные властями ДНР или ЛНР — дипломы об образовании, свидетельства о рождении, брачные свидетельства или регистрационные документы на автомобили.

Отдельно в указе оговаривается, что паспорта ДНР и ЛНР признаются временно — «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах» Донбасса.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что указ Владимира Путина — «очередное доказательство того, что республика состоялась как государство» и что ЛНР на шанс приблизилась к мировому признанию своего суверенитета.

«Мы верим, что наше будущее неразрывно связано с Россией, мы – неотъемлемая часть Русского мира и подписание данного документ – тому подтверждение», — говорится в заявлении.

«Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша борьба — справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны. Значит, наши надежды оправданны», — сказал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.