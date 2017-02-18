Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Кто стоит в очереди «тунеядцев» в налоговой инспекции в последние дни оплаты сбора
Белый дом – все течет, все меняется: популярная флиннология
Россия официально признала паспорта ДНР и ЛНР
В Киеве прошел марш памяти Героев Небесной сотни
Ученые вычислили, что в человеке влияет на размер его зарплаты
Начальник, или История одной карьеры
После «холодной войны»: Меркель заявила об отсутствии развития отношений с Россией
Официально: в Минске выросло число самоубийств
Иранская компания поделилась деталями контракта с Беларусью на поставку нефти
Татьяна Короткевич: «Смелых белорусов все больше!»
БЕЛТА и СБ написали о Марше рассерженных белорусов
«Гуччи Грейс» из Зимбабве: мы выставим труп мужа на выборах, и он победит
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как первая акция против скандального декрета заполнила две Площади
«Купили нефти у Ирана на три дня работы НПЗ. Крутая сделка»
В Администрации президента назвали главную идею декрета №3. С идеей Лукашенко она не совпала
«Белорусы в смятении от выросшего курса рубля. Но дуют ветры перемен»
Как всего за месяц власти сформировали две лазейки для коррупции
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Таксист: «Под конец смены хочется разбить кому-нибудь лицо»
Сталин вертится в гробу
«Удивительная страна. Здесь даже рок-н-ролл умудряется превратиться в зековский шансон»
Цифра дня. Сколько россиян выступают за введение виз с Беларусью
«Лежачее упасть не может». ВВП Беларуси в январе упал
Названо имя и опубликовано фото организатора перевозки сбившего MH17 Бука
«Чтобы власти серьезно отнеслись к протесту, достаточно нескольких тысяч возмущенных белорусов»
Лукашенко и кофта бабы Зины
Назван способ избавить Беларусь от нефтяного проклятия
«Урок был пыткой: выстоять, выстрадать, не попасться на чем-то»
«Даешь 440 тысяч исков, пускай рассматривают»
«Население наконец-то массово захотело избавиться от Лукашенко»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей
Як прыгожа адступаюць маразы
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
В мире
18.02.2017
Россия официально признала паспорта ДНР и ЛНР

На государственном уровне признаны паспорта, выдающиеся жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Указ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о паспортах, которые выдают гражданам Украины власти подконтрольных сепаратистам республик. В тексте указа говорится, что признавать документы ДНР и ЛНР решено «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

На государственном уровне отныне признаются не только паспорта, но и другие юридические документы, выданные властями ДНР или ЛНР — дипломы об образовании, свидетельства о рождении, брачные свидетельства или регистрационные документы на автомобили.

Отдельно в указе оговаривается, что паспорта ДНР и ЛНР признаются временно — «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах» Донбасса.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что указ Владимира Путина — «очередное доказательство того, что республика состоялась как государство» и что ЛНР на шанс приблизилась к мировому признанию своего суверенитета.

«Мы верим, что наше будущее неразрывно связано с Россией, мы – неотъемлемая часть Русского мира и подписание данного документ – тому подтверждение», — говорится в заявлении.

«Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша борьба — справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны. Значит, наши надежды оправданны», — сказал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.7 (оценок:6)
Главное
«Налоговая превратилась в дурдом, сотрудники прячутся от записанных в «тунеядцы»
Кто стоит в очереди «тунеядцев» в налоговой инспекции в последние дни оплаты сбора
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
Как первая акция против скандального декрета заполнила две Площади
Немного неизвестного яда к юбилею отца
«Апазыцыя нічога не прамаргала»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY