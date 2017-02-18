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18.02.2017
В Киеве прошел марш памяти Героев Небесной сотни

В шествии приняли участие около тысячи человек.

Люди прошли от Украинского дома к аллее героев Небесной сотни, к мемориалу, где исполнили гимн и где украинская православная и греко-католическая церкви провели молебен.

После началось вече на Майдане у стеллы, где собралось около полутора сотен человек. Как сообщает 112 Украина, они вспомнили тех, кто погиб во время Революции достоинства и АТО.

Белорус Михаил Жизневский награжден орденом Героя Небесной сотни

С 18 по 21 февраля в Киеве будет проходить ряд мероприятий к третьей годовщине расстрелов на Майдане.

 
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