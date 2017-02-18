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18.02.2017
Блестящий выход Анджелины Джоли c детьми в Камбодже

Актриса вернулась на люди и впервые с момента развода появилась на официальном мероприятии.

Анджелина посетила пресс-конференцию, посвященную выходу ее нового фильма «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи», сообщает Сплетник.

Фильм основан на автобиографии камбоджийской писательницы и правозащитницы Лунг Анг и рассказывает о жестоких событиях, произошедших во время правления партии Красных кхмеров в 1970-е. Тогда в результате «чистки» погибли более двух миллионов человек из общей численности населения в семь миллионов, в том числе отец, мать и сестры Лунг Анг.

На конференции Джоли появилась в черном платье ниже колена и черных туфлях на небольшом каблуке. Актриса, окруженная детьми, выглядела хорошо и весело улыбалась журналистам.

 

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