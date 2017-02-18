Официально: в Минске выросло число самоубийств

Министр здравоохранения озвучил печальные данные статистики.

В столице Беларуси в полтора раза выросло число самоубийств, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко на годовой коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сообщает БелаПАН.

За девять месяцев 2016 года число самоубийств в Минске увеличилось на 51,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Малашко отметил необходимость межведомственного взаимодействия в части профилактики суицидов, вплоть до совместного обсуждения каждого случая.

Напомним, накануне вечером общественность была потрясена новостью о самоубийстве звезды белорусского балета Марины Парамоновой. Молодая балерина выбросилась из окна после тяжелой болезни.

28-летняя Марина Парамонова родилась в Минске, в 2008 году окончила Белорусский государственный хореографический колледж, где занималась в классе выдающейся белорусской балерины, народной артистки Беларуси Инессы Душкевич, сообщает TUT.BY.

Уже во время учебы девушка считалась восходящей звездой. В 2004-м году она стала лауреатом Международного юношеского конкурса классического танца «Хрустальная туфелька» в Харькове, а в 2006-м — лауреатом Международного конкурса учащихся хореографических школ в Пекине.

В 2008 году Парамонова была принята в балетную труппу Большого театра Беларуси. Когда в следующем году здание театра открылось после длительной реконструкции, девушка сидела на торжественном концерте рядом с Александром Лукашенко, что свидетельствовало о статусе солистки в труппе.

На белорусской сцене она исполнила партии Джульетты («Ромео и Джульетта»), Китри и Дульсинеи («Дон Кихот»), Марии («Бахчисарайский фонтан»), Возлюбленной («Кармина Бурана»), Мирты («Жизель»). «Для молодой балерины это был серьезный репертуар, — прокомментировал TUT.BY один из знакомых Парамоновой. — У нее были исключительные природные данные (красивые линии, обаяние, сценичность). Думалось, что это только начало ее взлета. Все балетное сообщество до сих пор в шоке».

По информации TUT.BY, балерину вскоре стали преследовать травмы. В частности, она перенесла операцию на колене, восстанавливалась в течение года. Но проблемы со здоровьем не уходили. В итоге четыре года назад Парамонова по собственному желанию ушла из труппы Национального театра оперы и балета. Девушка получила высшее образование, какое-то время преподавала в хореографическом колледже.

По имеющейся у TUT.BY информации, утром в воскресенье 12 февраля Марина выбросилась с балкона седьмого этажа. Точные причины суицида пока не известны. Возможно, они были вызваны депрессией, проблемами со здоровьем. Похороны Марины Парамоновой состоялись 14 февраля.

Обстоятельства смерти балерины выясняет Первомайский (города Минска) районный отдел Следственного комитета, сообщил TUT.BY официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

— Проводится проверка по факту смерти женщины 1988 года рождения, чье тело с признаками падения с высоты было обнаружено 12 февраля возле жилого дома по проспекту Независимости. Выясняются обстоятельства смерти, опрашиваются родственники, назначен ряд экспертиз. Предварительная причина смерти — суицид, — рассказал Климович.