Иранская компания поделилась деталями контракта с Беларусью на поставку нефти

Дочерняя компания «Белоруснефти» заключила контракт с иранской NIOC на поставку партии нефти в Беларусь. Ранее Александр Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) сообщила, что заключила контракт с польской компанией Beloil Polska, которая является дочерним предприятием государственной «Белоруснефти», на поставку 600 тыс. барр. нефти. Об этом говорится в пресс-релизе иранской компании, опубликованном на ее сайте.

​«Это первая закупка [Беларусью] иранской нефти после снятия с Тегерана международных санкций в прошлом году», — сообщила пресс-служба NIOC.

Ожидается, что нефть из Ирана будет доставляться в Одессу на Украине и латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправится в Беларусь. Однако до конца логистическая схема еще не согласована, говорится в сообщении, отмечает РБК.

​Ранее Reuters сообщило, что Беларусь впервые приобрела партию нефти у Ирана. Об этом с агентством поделились четыре информированных источника.

«Купили нефти у Ирана на три дня работы НПЗ. Крутая сделка»

«Белоруснефть» от комментариев по поводу сделки отказалась.

Напомним, в январе президент Александр Лукашенко потребовал от белорусского правительства найти альтернативные источники нефтяных поставок в связи с нефтегазовым спором с Россией.

А на этой неделе вице-премьер Владимир Семашко заявил, что Беларусь и Россия согласовали очередной вариант разрешения нефтегазового конфликта. При этом уточнил, что «это уже двадцатый вариант» такого протокола о намерениях.