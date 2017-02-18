В связи с убийством брата Ким Чен Ына задержан северокореец

В Малайзии в связи с убийством брата Ким Чен Ына задержали северокорейца - одного из четырех мужчин, которых разыскивают в связи с этим резонансным преступлением.

Ким Чон Нам

Накануне официальный представитель КНДР впервые прокомментировал смерть Ким Чон Нама, впрочем, не назвав его имени и не признав родства с лидером страны.

По данным малазийской газеты The Star, мужчину задержали днем 17 февраля во время полицейского рейда в одном из кондоминиумов в Куала-Лумпуре. При задержании у подозреваемого обнаружили паспорт на имя 47-летнего гражданина КНДР с отметками о неоднократном въезде в Малайзию. Позже полиция назвала его имя: как передает АР, это некто Ли Чон Чхоль.

The Star сообщает, что полиция объявила в розыск еще троих мужчин в связи с убийством. Детали о них не уточняются.

Reuters напоминает, что официальные лица Малайзии и США считают, что убили Ким Чон Нама в ходе операции северокорейских спецслужб: две женщины плеснули ему в лицо ядом в терминале аэропорта столицы страны. Их задержали ранее.

При этом задержанная 28-летняя женщина с вьетнамским паспортом на имя Доан Тхи Хуонг, которая проходит по делу как одна из предполагаемых убийц, заявила, что ее обманом втянули в преступление. По словам подозреваемой, она была уверена, что участвует в розыгрыше.

Вторую подозреваемую задержали в гостинце Куала-Лумпура. По данным СМИ, при себе у женщины был индонезийский паспорт на имя Сити Айсиях и билет до Сеула. Ее вычислили по записям видеокамер.