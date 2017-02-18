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Общество
18.02.2017
Салiдарнасць
Афиша протеста: к Гомелю присоединяется Могилев

В ближайшее время запланированы сразу несколько акций за отмену скандального декрета о «социальном иждивенчестве».

После массового Марша рассерженных белорусов в Минске эстафету берут регионы.

19 февраля (воскресенье), 12:00, площадь Восстания (возле танка), Гомель.

Местный оргкомитет по проведению акции протеста принял решение не отказываться от права на мирные собрания, хотя городские власти заявку на разрешение отклонили.

19 февраля (воскресенье), Могилев.

Напомним, еще одна масштабная акция должна пройти 15 марта, в День Конституции Беларуси. Оппозиционные партии намерены собрать протестующих под лозунгом «Я не тунеядец» – и пройти по маршруту от Академии Наук до площади Бангалор в Минске.

Также накануне организатор Марша Николай Статкевич призвал рассерженных белорусов, в случае невыполнения властями выдвинутых требований по отмене скандального декрета, выйти в центр Минска 25 марта – в День Воли.

 
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