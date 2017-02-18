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18.02.2017
Татьяна Короткевич: «Смелых белорусов все больше!»

Одна из лидеров кампании «Говори правду», экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич подвела итог Марша рассерженных белорусов.

– Главный итог сегодняшней мирной акции: никто не хочет больше бояться. А значит, мы у края, – пишет политик на своей странице в Facebook. – Поэтому с каждым днем смелых граждан все больше. Конечно, герои сегодняшней мирной акции люди, преодолевшие свой страх и пришедшие вечером на Октябрьскую площадь.

Наверняка у многих из них было много раздумий: за и против. Но эти люди выбрали первое – поступок. Гражданскую позицию.

Но!

Вот о чем не менее важно сказать.

Побывав на приемах у чиновников Администрации президента, в разных городах и деревнях страны, на первом суде (в Гомеле) против этого декрета, хочу сказать, что белорусская смелость проявилась не только на марше.

Смел тот, кто решился не платить, высказать свое мнение «против шерсти» вслух. Причем прилюдно, а не в кампании своих или на кухне.

Смел тот, кто впервые рассказал СМИ о своей ситуации, преодолев свое смущение, стыд и опять же осторожность, опасливость, страх.

Смел тот, кто решился ответить власти и написать в налоговую: не буду платить, потому что считаю штраф незаконным!

Смел тот, кто решается напрямую и персонально написать письмо президенту: не надо выжидать еще год-другой, чтобы определиться с декретом – его нужно отменять уже сегодня!

Смел тот, кто собирает подписи (и не только из-за своей личной «тунеядской» истории) в столице, областных и районных центрах, в деревнях и местечках.

Смел тот, кто записывается, добивается приема у чиновников, чтобы высказать свою правду и мнение – срочно отмените несправедливый, унижающий достоинство декрет!

Смел тот, кто просто помогает другим в тяжелой ситуации, рожденной «борьбой» чиновников с «тунеядством».

… Но вечером 17-го февраля открыто, откровенно смелыми были те, кто пришел на мирную акцию.

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И они, и те, кто выбрали иной, свой путь, свои методы борьбы с третьим декретом, сделали первые шаги. Очень важные для завтрашнего дня, ведь пока требуемое народом решение по «тунеядству» не принято...

Так вот, смелыми и сильными будут те, кто продолжат свое законное сопротивление.

…Вся смелость каждого в одиночку, все наши совместные действия бьют в одну точку. Сохраним в себе эту энергию справедливости – точно добьемся остановки несправедливого закона: декрета №3

 
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