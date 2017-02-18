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18.02.2017
Салiдарнасць
«Гуччи Грейс» из Зимбабве: мы выставим труп мужа на выборах, и он победит

Супруга 92-летнего Роберта Мугабе заявила, что ее муж пользуется такой поддержкой народа, что его изберут на новый президентский срок даже в случае смерти.

Об этом 51-летняя Грейс Мугабе заявила, выступая на митинге правящего Зимбабвийского африканского национального союза.

— Однажды, когда Господь назначит умереть Мугабе, мы выставим на выборы его труп в качестве кандидата, — заявила она на митинге в поселении Бухера, сообщает ВВС. — Вы увидите, как люди проголосуют за труп Мугабе. Я серьезно вам говорю — просто чтобы показать людям, как сильно люди любят своего президента.

Мугабе находится у власти уже 37 лет, с момента обретения страной независимости от Британии в 1980 году: сперва в должности премьера, а с 1987 года — президента.

Тем временем мировые СМИ уже два года назад писали, что  Грейс Мугабе подвинула у власти старика-мужа-диктатора, взяв на себя управление страной.

При этом, как отмечала Guardian, Грейс Мугабе остается очень непопулярной в народе по причине зарубежных поездок для покупок дорогих вещей, в то время как экономика страны испытывает большие трудности.

Она — вторая жена президента Роберта Мугабе, бессменно и безраздельно властвующего в Зимбабве с 1987 года. Разница в возрасте между самым известным диктатором Африки и Грейс, его бывшей секретаршей, составляет 41 год.

В 1996 году их католическая «свадьба века» запомнилась всему населению страны своей экстравагантной пышностью. В народе Грейс известна, прежде всего, своей страстью тратить деньги. За это она заслужила прозвище Гуччи Грейс.

 
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