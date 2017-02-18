Пять способов поднять зарплату до 500 долларов

Чем это грозит белорусам – анализируют эксперты.

Глава Минпрома Виталий Вовк на итоговой коллегии ведомства поручил руководителям предприятий: зарплата на конец 2017 года должна достигнуть 500 долларов. Как сообщает БЕЛТА, «предприятия обязали подготовить планы по выходу зарплаты на 500 долларов и до конца февраля представить их в министерство».

Ранее требование о достижении средней зарплаты в 500 долларов озвучил Александр Лукашенко.

«Вопрос — как долго она продержится»

Финансовый эксперт Владимир Тарасов напоминает, что в своих выступлениях президент перечислил способы повысить зарплату до 500 долларов.

Первый способ – сокращение штатов. Это значит, что часть работников будет уволена. В результате количество безработных увеличится, а занятость снизится.

Второй – это уменьшение прибыли предприятий. Глава государства заявлял о том, что руководители, собственники предприятий зарабатывают слишком много, а у работников зарплата небольшая.

— Это фактически предложение предприятиям снизить прибыль и за этот счет нарастить зарплату, — объясняет эксперт.

Третий способ – увеличение объемов производства и продаж. По мнению Владимира Тарасова, это нормальный путь.

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