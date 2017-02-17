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Общество
17.02.2017
Константин Похольчик
«Нет другого выхода кроме бунта». 7 рассерженных белорусов

Участники «Марша рассерженных белорусов» из Лиды, Молодечно, Логойска, Барановичей и Минска рассказали, что их привело на акцию.

Андрей, приехал из Молодечно:

– Я 20 гадоў адпрацаваў будаўніком. Але ў апошнія гады працу знайсці вельмі цяжка – фактычна яе няма. І мне кажуць: ты павінен заплаціць. За што?! Я штодзень набываю пачку цыгарэт і прадукты харчавання – такім чынам плачу акцызы і падаткі. Сам аплочваю камунальныя. Нічога ў дзяржавы не прашу. Таму і плаціць падатак збор я не збіраюся – ні капейкі. Тым больш плаціць дармаедам, якія сядзяць у Драздах і нічога для не робяць.

Наталья, приехала из Логойска:

– Я инвалид второй группы, мы с дочкой не живем, а существуем. По специальности я бухгалтер. Два года добиваюсь работы, меня никто не берет. Обошла все инстанции, в том числе Министерство труда и соцзащиты. Всем наплевать, никто не хочет помогать. Я хочу работать! А этот налог мне заплатить нечем.  

Леонид, приехал из Лиды:

– Я працаваў індывідуальным прадпрымальнікам, але ў 2015-м вымушаны быў закрыцца. Не працаваў паўгады, станавіцца на улік у якасці беспрацоўнага палічыў бессэнсоўным. А цяпер вось атрымаў з падатковай патрабаванне заплаціць грошы. Але чаму ва ўладзе не задаюцца пытаннем, як так атрымоўваецца, што людзі губляюць працу, – можа яны нешта робяць ня так?  

Валерия, жительница Минска:

– У меня здесь написано о надувной кукле, что подразумевает нелегетимность власти. Я учитель и воспитатель. Извещение об уплате «налога на тунеядство» мне не приходило, но я не хочу дожидаться, когда это произойдет. У меня возникают проблемы с поиском работы, и я считаю, что требовать деньги с людей, попавших в трудную ситуацию, несправедливо.

Алекса Клименко, житель Минска:

– Я не мог знайсці працу, паколькі прынцыпова шукаў месца з беларускай мовай справаводства. Гэта мая віна? Гэта віна дзяржавы і рэжыму, якія не могуць забяспечыць роўных умоваў для функцыянавання двух дзяржаўных моваў. Плаціць падатак не збіраюся – я сабатую ўсе незаконныя паборы.

Григорий Грык, приехал из Барановичей:

– Я приехал сюда, чтобы выразить солидарность с людьми, которых затронул этот антинародный и антиконституциоонный декрет. Сам я не получил извещение из налоговой, потому что успел стать на учет в центре занятости. Но до сих пор не могу найти в городе работу, поэтому понимаю, как несправедливо отнеслись к людям. Приехал сюда, так как понимаю, что в концлагере нет другого выхода кроме бунта.

Виталий Спикин, житель Минска:

– У меня инвалидность с детства. Из-за эпилепсии каждый год тягали на МРЭК. И теперь постоянные проблемы с трудоустройством. Моя пенсия (у меня третья социальная группа) – 75% бюджета прожиточного минимума. Это же подачка, которой хватает только на хлеб и молоко. А теперь с меня еще требуют «налог» – это же вымогательство!

Я несколько раз становился на учет в центре занятости. Но кто меня возьмет? Мне противопоказана работа во вредных и тяжелых условиях труда, работа у станков, противопазакано чуть ли не все. Подошла бы, наверное, только офисная работа, но кому я нужен? В центре занятости разводят руками, но когда я отказываюсь от 0,25 ставки в дестком садике (хотят, чтобы я детей пугал?), вынуждены снимать меня с учета.

 
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