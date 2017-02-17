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Политика
17.02.2017
Салiдарнасць
Глава МВД: количество сотрудников органов внутренних дел будет уменьшено

Заявил Игорь Шуневич во время торжественной церемонии сдачи в эксплуатацию нового дома для правоохранителей в д. Боровая.

— Мы уже на протяжении трех-четырех лет занимаемся оптимизацией, при этом повышая эффективность работы, — отметил министр агентству «Минск-Новости». — Конкретные подразделения, которые будут сокращаться или ликвидироваться, — вопрос ближайшего будущего. В любом случае изменения коснутся всех. Мы не делаем исключения ни для каких служб. Где нужно оптимизировать, будем оптимизировать. При этом сохраним сотрудников, которые умеют и действительно хотят работать.

Напомним, в конце января Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних заявил, что «от оптимизации в МВД никуда не уйти, но глупого сокращения быть не должно».

Шуневич доложил о результатах деятельности органов внутренних дел в 2016 году. Отдельной темой доклада стала оптимизация структуры министерства.

— Все, что вы сократите, останется у вас, &mda 

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