О том, как Байнет отреагировал на Марш рассерженных белорусов, — в обзоре «Салідарнасці».

Дмитрий Растаев

«Белорусов записали в тунеядцы.

Никуда такое, братцы, не годится.

Мы даб’емся, каб людзьмі нарэшце звацца!

Нам бы только посильнее рассердиться...»

Севярын Квяткоўскі

«Гляджу лайф з Кастрычніцкай і разумею, што ў сучасным кантэксьце гэта багата людзей.

Гляджу праз «Свабоду» і «ТУТ». Тутаўскі карэспандэнт пазабавіў фразай пра тое што калі збой трансьляцыі, то «гэта не козьні ўладаў».

Яшчэ я зразумеў, што ад 1988 году нічога не зьмянілася з гукам. Як быў дасяжны на тры мэтры ад выступоўцаў, так і застаўся такім».

Siarhei Skulavets

«Асадачак пасьля маршу. Людзі выйшлі, пакрычалі і іх папрасілі разыйсьціся ціха і мірна. А дзе ж плян? А дзе ж рашучыя дзеяньні? Прыйдзем праз месяц ізноў на плошчу? Дык неўзабаве яшчэ ж некалькі акцыяў ад іншых арганізатараў. Такое адчуваньне, што адмыслова робіцца, каб паціхеньку выпускаць пару. Глядзіш, праз месяц усё і супакоіцца».

Барыс Гарэцкі

«Вясна ў Беларусі пачалася раней календара... Статкевіч ужо распусціў мітынг, а людзі з Кастрычнікай яшчэ падыходзяць».

Обсуждение событий в центре Минска на открытой дискуссионной площадке talks.by привлекает внимание обилием комментариев с критикой в адрес организаторов и участников марша. Общий посыл таких сообщений сводится к следующему: акция будет малочисленной, придут все те же люди, лучше заплатить 200 долларов налога, чем 500 долларов штрафа. Приведем несколько примеров высказываний:

«Опять наша «оппозиция» пытается оседлать протестные настроения ? Ну-ну, уж в который раз и ни о чем».

«Большинству оппозиции была безразлична эта тема во время принятия декрета, потому что все были заняты более «важными» делами, выборами и т.д. И только сейчас ухватились за тему, которую горячей сделали обычные люди. Грош цена такой оппозиции. Где Вы были раньше?».

«Я смотрю и тут в обсуждениях много «провокаторов» есть, учитесь читать «между строк» и делать реальные выводы. Я думаю, у людей проживающих в этой стране и видящих всю сложившуюся ситуацию, есть уже свое четко сформированное мнение о ситуации в стране, и хватит здравого смысла понять, что изречения отдельных «грамадзян» тут в обсуждениях - это не есть мнение большинства белорусов.

Я лично думаю, что эти «грамадзяне» вообще выполняют заказ каких-то структур по формированию общественного мнения».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Хто ж здолеў Народ так абурыць? Усё той жа, хто доўга нас усіх дурыць».

«Интересно, а государственные средства массовой информации хоть как-то отреагируют на это событие? Или сказочку опять нам сочинят?».

«На несанкционированную акцию столько белорусов вышло. Гордость за этих людей».