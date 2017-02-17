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17.02.2017
Павел Рос, Лера Василькова
Рассерженные «тунеядством» белорусы заполнили всю Октябрьскую площадь Минска (онлайн)

Как проходит первая мирная массовая акция против скандального декрета.

18.10. Когда Владимир Некляев взял слово, к нему попытался прорваться пьяный провокатор, однако его оттянула охрана. «Нет декрету номер 3» - проскандировал Некляев. И передал слово Николаю Стакевичу: "Хватит, натерпелись, пора сказать нет". «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!», - поддержали участники марша.

18.05. Акция стартавала. Больше тысячи человек, и как сообщает с места событий корреспондент «Салiдарнасцi», люди активно подтягивается. Уже более полутора тысяч человек, много активных женщин, рассказывающих журналистам о своих трудностях. Сотни людей скандируют «Жыве Беларусь!», «Лукашэнка - дармаед!»

17.55. Уже порядка тысячи участников акции. Организатор Николай Статкевич взял короткое слово, призвав до начала обсуждений подождать других недовольных еще 20 минут, после чего заявил: «Мы не позволим топтаться по себе – хватит этих издевательств!». Также рядом с ним политики Владимир Некляев и Павел Северинец.

17.45. На ступени Дворца республики поднялась группа анархистов с закрытыми лицами (около 20 человек), которая растянула два плаката: «Вось вам, а не падатак» і «Хто галоўны дармаед? Прэзыдэнт».

17.40. На площади несколько сотен, включая прибывшего политика, организатора акции, Николая Статкевича. Около сотни человек стоят вдоль проезжей части по периметру Октябрьской.

17.25. На Октябрьскую площадь пришли сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и правозащитник Валерий Щукин.

17.20. Как сообщает с места событий корреспондент «Салiдарнасцi», пока на Октябрьской площади людей-участников «марша», который заявлен на 18.00, пока практически нет. Тем не менее силовики ударно подготовились: за Дворцом республики 8 автобусов, заполненных сотрудниками милиции, автозак, милицейская техника. Сам Дворец по периметру оцеплен людьми в штатском, на площади десятки коммунальщиков в оранжевой спецформ.

Фото Радыё Свабода

Сотрудники ДПС «держат» свободными часть мест на прилегающей к Октябрьской парковке.

***

В 18.00 в пятницу на Октябрьской площади столицы Беларуси стартует Марш рассерженных белорусов. Это первая мирная массовая акция из серии анонсированных, участники которой выступают за отмену скандального декрета о «социальном иждивенчестве». Мероприятие не разрешено властями.

Накануне лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич предложил всем гражданам, недовольным тем, что происходит в стране, собравшись, провести Народное собрание с выдвижением требований властям и сроков их исполнений, а после промаршировать по главному проспекту Минска к Министерству по налогам и сборам.

 
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