«Лежачее упасть не может». ВВП Беларуси в январе упал

Ожидаемого правительством роста не произошло. «Приказов расти ВВП не слушается», — иронизирует Байнет.

ВВП Беларуси в январе 2017 года снизился на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года, составив 7,8 млрд рублей в текущих ценах, сообщает Белстат. В 2016 году падение составляло 2,6%.

Объем промышленного производства увеличился в январе на 5,9%, составив 6,8 млрд рублей. Сельхозпроизводство в январе выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% — до 0,735 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал в январе упали на 9,7% — до 0,938 млрд рублей. Розничный товарооборот упал на 4,6% — до 2,7 млрд рублей.

Отметим, что по официальному прогнозу, ВВП в Беларуси в 2017 году должен вырасти на 1,7%.

«Вот вся суть нашей экономики: нет нефти — нет роста ВВП»

Байнет тут же отреагировал на эту новость. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

«И с какого перепуга он может расти в принципе. Только виртуально, т.е. в отчетах чиновников и на смешном БТ».

«Шо, мабыць, урут? Ведь все так радужно в стране по Беларусь ТВ».

«Вот вся суть нашей экономики: нет нефти — нет роста ВВП».

«Один ВВП денег не даёт, наш ВВП падает, всё естественно. 22 года шли к этому, чего удивляться, мы ж за цивилизованным миром не хотели идти, ну и вот, что хотели, то и получили! Приказов расти ВВП не слушается, на 15 суток его нужно упечь, тунеядца такого, и штрафом ещё обложить!»

«Лежачее упасть не может».