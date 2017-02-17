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17.02.2017
Обвиненный в коррупции могилевский чиновник назначен директором лицея

До этого он погорел на том, что фиктивно оформился в школу, но не работал, а только получал деньги.

О новом трудоустройстве бывшего начальника управления образования Могилевского горисполкома Евгения Дуплевского, обвиненного в коррупционном преступлении и помилованного президентом, сообщает БелаПАН.

Новую должность в гимназии №4 Евгений Дуплевский занимает с начала января 2017 года.

Примечательно, что в феврале 2014 года в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору). Следствие установило, что Дуплевский на протяжении четырех учебных лет, в 2010—2013 годах, оформлялся в школу на работу по совместительству учителем факультативных занятий. Занятий с учащимися он не проводил, а вот зарплату получал.

Свою вину чиновник признал и подал президенту прошение о помиловании, которое было удовлетворено весной 2015 года после возмещения суммы похищенного.

Теперь вот Дуплевский нашел себе новое место в образовательном учреждении, возглавив гимназию №4. Вот только застать его на рабочем месте снова не удалось — по странному стечению обстоятельств, бывший находится в командировке. Об этом сообщила журналистам заместитель директора по воспитательной работе гимназии Алла Прибавкина и отметила, что  что не готова выразить свое мнение относительно назначения Евгения Дуплевского.

Отметим, что еще будучи в должности начальника отдела образования Могилевского горисполкома, Евгений Дуплевский попадал в объектив СМИ. В 2012 году, ему пришлось отвечать перед журналистами за действия исполкома, потребовавшего от могилевских учителей доплатить за субботник.

 
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