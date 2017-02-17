Фотожабы: «Хороший союз и братство интересное»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
78% россиян выступают за введение виз с Беларусью
Что должен сделать Лукашенко, чтобы бизнесмены вняли его призыву «не бояться»?
Политолог Алесь Логвинец рассказал «Салідарнасці» о протестном потенциале белорусов
Россельхознадзор временно запретил поставки продукции с четырех мясокомбинатов Беларуси.
А также закрыл транзит через Беларусь из 24 стран Африки
С днем святого Валентина, тунеядцы!
Белый дом: Трамп ждет, что Россия вернет Крым Украине
«Трамп совершил предательство интересов России»
Предыдущий выпуск: «Отменить запрет на въезд Жадану? Ну хай хоть трактор купит…»
Главное