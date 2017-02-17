«Чтобы власти серьезно отнеслись к протесту, достаточно нескольких тысяч возмущенных белорусов»

Политолог Алесь Логвинец рассказал «Салідарнасці» о протестном потенциале белорусов.

17 февраля на Октябрьской площади в Минске состоится Марш рассерженных белорусов из-за скандального декрета о «социальном иждивенчестве».

Ранее лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич предложил всем гражданам, недовольным тем, что происходит в стране, принять участие в митинге, который начнется в 18:00, а затем пройти маршем по проспекту к зданию министерства по налогам и сборам. Акция не санкционирована властями.

По неофициальной информации «Салідарнасці», руководство вузов Минска предупреждено о недопустимости участия в марше студентов.

«Думаю, сегодня на улицу выйдет больше людей, чем на последних акциях»

— Недовольство есть, оно достаточно велико. Я бы здесь различал общее раздражение тем, что делают власти, как черство они относятся к людям, которые получили «письма счастья». То есть, этот декрет вызвал протест и возмущение. Он распространился не только на тех, кого непосредственно затрагивает, ведь большинство из нас прекрасно понимает, что нигде в мире больше такого не сделали. С другой стороны, вопрос о том, насколько велика дистанция между этим раздражением и готовностью к массовым протестам, остается открытым, — отметил в комментарии «Салідарнасці» политолог Алесь Логвинец.

Собеседник подчеркнул, что сделать точный прогноз о том, сколько возмущенных белорусов выйдут 17 февраля на улицы Минска, достаточно сложно. При этом он предположил, что акция может получиться более многолюдной, чем предыдущие мероприятия, организованные оппозицией.

— Тема все-таки горячая. Стоит ожидать качественного скачка за счет свежих людей, не участвующих в традиционных акциях оппозиции. А вот серьезный количественный прорыв вряд ли возможен. Я думаю, что до тысячи человек сегодня могут выйти, но, опять же, это очень неблагодарное дело — делать такие прогнозы.

По мнению собеседника, для того, чтобы власти в полной мере оценили серьезность настроений и намерений белорусов, на улицах достаточно появится нескольким тысячам человек. При этом Алесь Логвинец привел в пример акции протеста предпринимателей в 2008 году:

— Тогда несколько тысяч человек вышли на проспект, на некоторое время перекрыв движение транспорта. И если сегодня выйдет от трех до пяти тысяч, это будет серьезным индикатором того, что у людей всерьез наболело и они готовы протестовать.

Политолог обратил внимание на то, что часть потенциальных участников акции может воздержаться от участия из-за страха наказания:

— Люди, читающие политизированную информацию, знают о тех штрафах, которым подвергаются участники несанкционированных акций. Порой размеры штрафов очень велики, они могут в разы превышать сумму выплаты налога на тунеядство. Если бы планка опасности была ниже, если бы над каждым ни висела угроза индивидуальных санкций, количество участников марша было бы на порядок выше.

Собеседник отметил также попытку властей организовать общественное обсуждение проблемы. Другое дело — как это делается на практике:

— Власти пытаются заговорить проблему в свою пользу. Но при этом они поддерживают, хоть и в деформированном виде, общественную дискуссию. Это и публичные приемы у чиновников, и различные обсуждения на ТВ. Хоть здесь отсутствие такта у чиновников и умения общаться с людьми часто вызывает обратный эффект и еще большее раздражение действиями властей.