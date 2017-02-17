Польша готова одолжить Беларуси легендарный «круглый стол»

Официальная Варшава готова посодействовать встрече Лукашенко с оппозицией, если такая встреча произойдет, и даже помочь с соответствующей мебелью.

Об этом газете «Rzeczpospolita» рассказал пресс-секретарь польского президента Анджея Дуды Марек Магеровски.

— Конечно, Польша зависит от демократизации Беларуси. Каждую инициативу, направленную на углубление диалога между властями и оппозицией в Минске, мы приветствуем. Если идея белорусского «круглого стола» обретет конкретные формы, можно будет подумать о заимствовании известной мебели из президентского дворца, — сказал он.

Отметим, что за упомянутым столом 28 лет назад проходили переговоры между правительством Польской народной республики и двужением «Солидарность». 12 лет назаз бывший польский президент Александр Квасьневский заявил во время «оранжевой революции» в Украине, что готов одолжить легендарный стол украинцам.

Напомним, идею круглого стола белорусской власти и оппозиции озвучил Иосиф Середич во время личной встречи с Александром Лукашенко. Эта идея вызвала бурные споры. Многие гадают, что за игру затеяла власть?