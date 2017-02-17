Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Доллар и евро продолжили укрепляться
Польша готова одолжить Беларуси легендарный «круглый стол»
В Администрации президента назвали главную идею декрета №3. С идеей Лукашенко она не совпала
Называл ли Regnum белорусов «недонародом»? Пресс-секретаря МИД России вызвали в суд
Как экс-голкипер сборной Беларуси чуть отбился от налога на тунеядство
Какой будет погода в вечер «Марша рассерженных белорусов»
Невзоров: «Я совершил глупость, сражаясь за Приднестровье»
Почему студенту выгоднее купить диплом, чем написать?
Что такое «мягкая аннексия Беларуси»?
«Теперь каждый сможет укусить президента»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что за игру затеяла власть
Экономист раскритиковал Семашко: «Он не понимает, что происходит»
«Лукашенко часто привозил бутылочку самогонки, после футбола мы ее распивали»
Таксист: «Под конец смены хочется разбить кому-нибудь лицо»
Названо имя и опубликовано фото организатора перевозки сбившего MH17 Бука
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Что должен сделать Лукашенко, чтобы бизнесмены вняли его призыву «не бояться»?
«Урок был пыткой: выстоять, выстрадать, не попасться на чем-то»
Цифра дня. Сколько россиян выступают за введение виз с Беларусью
«Даешь 440 тысяч исков, пускай рассматривают»
«Население наконец-то массово захотело избавиться от Лукашенко»
«Он позвонил и сказал, что убил Настю. Я ему сказал: «Да ты гонишь!»
Гісторыі гомельскіх «дармаедаў»
«Когда мы русскоязычных младенцев есть перестали, отношения с родителями наладились»
«Лукашенко научился двигать пешки, но это не значит, что потом он не даст шахматной доской по голове»
«Придумали новое шоу «Разжалоби чиновника». Первые победители получили призы»
Как Лукашенко бизнесу жизнь упрощал
Лукашенко и мудрость индейцев Дакоты
Как Лукашенко подмигнул независимым региональным СМИ. 10 лет спустя
Сексопатолог рассказал о самой большой сексуальной проблеме белорусов
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей
Лукашенко смотрел теннис с замужней гимнасткой
«Абяцалі скульптуры з лёду, а тут як заўсёды ў нас – з г**на і палак»
Як прыгожа адступаюць маразы
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
В мире
17.02.2017
Салiдарнасць
Польша готова одолжить Беларуси легендарный «круглый стол»

Официальная Варшава готова посодействовать встрече Лукашенко с оппозицией, если такая встреча произойдет, и даже помочь с соответствующей мебелью.

Об этом газете «Rzeczpospolita» рассказал пресс-секретарь польского президента Анджея Дуды Марек Магеровски.

— Конечно, Польша зависит от демократизации Беларуси. Каждую инициативу, направленную на углубление диалога между властями и оппозицией в Минске, мы приветствуем. Если идея белорусского «круглого стола» обретет конкретные формы, можно будет подумать о заимствовании известной мебели из президентского дворца, — сказал он.

Отметим, что за упомянутым столом 28 лет назад проходили переговоры между правительством Польской народной республики и двужением «Солидарность». 12 лет назаз бывший польский президент Александр Квасьневский заявил во время «оранжевой революции» в Украине, что готов одолжить легендарный стол украинцам.

Напомним, идею круглого стола белорусской власти и оппозиции озвучил Иосиф Середич во время личной встречи с Александром Лукашенко. Эта идея вызвала бурные споры. Многие гадают, что за игру затеяла власть?

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Названо имя и опубликовано фото организатора перевозки сбившего MH17 Бука
Экономист раскритиковал Семашко: «Он не понимает, что происходит»
Цифра дня. Сколько россиян выступают за введение виз с Беларусью
Таксист: «Под конец смены хочется разбить кому-нибудь лицо»
Фотофакт: белорусские гаишники разбили еще одну машину
Что за игру затеяла власть
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY