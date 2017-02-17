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Политика
17.02.2017
Марина Светлова
В Администрации президента назвали главную идею декрета №3. С идеей Лукашенко она не совпала

Первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков опроверг руководителя Беларуси.

Во время выездного приема в Рогачеве по вопросам реализации норм декрета №3 Максим Рыженков озвучил главную идею «тунеядского» сбора.

— Главная идея декрета № 3 — стимулировать людей уплачивать налоги, показывать свои доходы, — подчеркнул он, при этом отметив, что общая сумма сбора по финансированию госрасходов в масштабах бюджета будет небольшой.

Примечательно, что буквально недавно Александр Лукашенко во время «Большого разговора» с самим собой заявил прямо противоположное. По его словам, при принятии закона никто даже не видел такой возможности.    

— Некоторые в конвертиках у Иосифа Середича зарплату получают. Я в кавычках говорю, пошутил. А налоги с этого платят? То есть, здесь мы подстегнули и обнажили даже те процессы, которых мы даже не видели до принятия этого документа, — заявил тогда глава Беларуси.

Что же касается главной идеи декрета, по версии Лукашенко, то она совсем в другом.

—Мы лечим и бомжа, и алкаша, который сам себе, извините, ногу сломает – а мы его лечим. Но вопрос, сколько мы за это заплатили? Сколько мы платим за образование, безопасность, оборону? Льготы для детишек? Это расходы, поэтому почему я должен платить налог, а кто-то нет. Иди работай или плати.

В общем, кто-то целил в скрывающих доходы граждан, кто-то в алкашей и бомжей, только вот попали совсем в других.

Как экс-голкипер сборной Беларуси чуть отбился от налога на тунеядство

Сегодня возмущенные граждане искренне негодуют по поводу несправедливого декрета, нарушающего их права.  17 февраля в 18.00 на Октябрьской площади они планируют потребовать от властей ответа.

 
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