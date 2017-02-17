Как всего за месяц власти сформировали две лазейки для коррупции

Если кому-то непонятно, почему борьба с коррупцией длится в нашей стране уже более двух десятков лет, да все не завершится ее искоренением, то обратите внимание на идеи властей, озвученные ими за последний месяц.

Во всем цивилизованном мире для того, чтобы не было оснований для взяточничества, стараются писать четкие и ясные законы (согласно которым решения принимаются открыто, прозрачно и без учета субъективного мнения чиновника).

А теперь давайте обратим внимание на то, что предложили за последнее время наши власти.

12 января Александр Лукашенко внес изменения в декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Чиновникам местного уровня дали право освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением в «трудной жизненной ситуации». Похоже, если кто-то и понимает, что эта за ситуация, то он упорно молчит. Комментарии чиновников не только не проясняют, по каким критериям стоит принимать решения, но наоборот напускают тумана. Так представитель МНС Михаил Рассолько заявил, что льгота будет предоставляться независимо от имущественного положения.

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И вот задумаемся, в каком положении оказались чиновники на местах. Четких критериев для принятия решений у них нет. Следовательно, все зависит от их субъективного мнения. И легко представить, что найдутся отчаявшиеся «тунеядцы», которые решат или согласятся положить кому-то в карман 100 рублей вместо того, чтобы уплачивать сбор в 360.

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Не прошло и трех недель с момента внесения изменений в декрет «о тунеядцах», как новое чудное предложение внес министр образования. Игорь Карпенко заявил, что право зачислять ребенка в школу с 5 лет будет делегировано самой школе и медикам на местах.

Опять-таки, по каким конкретным критериям в учреждении должны определить, что один ребенок может пойти учиться раньше, а другой нет, озвучено не было. И это предложение вносится в ситуации, когда родители все чаще говорят о необходимости дать взятку, чтобы твоего ребенка взяли в переполненный детский садик или гимназию. И ведь только в ноябре за это осудили директора столичной гимназии №4…

А потом руководители страны будут удивляться, почему чиновники на местах берут взятки. Впрочем, есть во всем этом для них и очевидный плюс. Так еще лет двадцать на потеху недалекой публике можно бороться с коррупцией.