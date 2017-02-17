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Общество
17.02.2017
Кирилл Иванов
«Купили нефти у Ирана на три дня работы НПЗ. Крутая сделка»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о поставках нефти из Ирана.

В четверг агентство Reuters сообщило о поставках иранской нефти в Беларусь. Якобы «Белоруснефть», по данным собеседников агентства, закупила у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) 80 тысяч тонн нефти (около 600 тысяч баррелей).

На дискуссионной площадке talks.by новость собрала более восьми сотен комментариев, предлагаем избранные моменты.

«Россия для поддержки населения Беларуси может выделять для внутреннего потребления нефть по сниженной цене, а это около 6 млн. тонн. Сверх того Лукашенко может покупать по мировой цене хоть в России, хоть где угодно.

Другое дело, что народ денег этих от дешевой российской нефти не видит — как давили по ТО на дороги, так и готовы удавить. И не только народ, но и оба НПЗ еле дышат, и Белнефтехим еле концы сводит с концами, и Министерство по налогам денег не видит. Где нефтяные деньги?»

«Купили нефти у Ирана на три дня работы НПЗ. Крутая сделка».

«Интересно, поддаться ли на сей раз ВВП? Принимаем ставки».

«Правильное решение. Не надо к одному месту привязываться. А что если Россия вообще не даст нефти? Альтернатива всегда должна быть. Нельзя класть яйца в одну корзину».

Из комментариев на сайте «Нашай Нівы»:

«Иран ближе, чем Венесуэла, но дальше, чем Россия. Интересно, что из этого выйдет?Скорее всего, как всегда — ничего!»

«Што, іранскай нават танней, чым азейбарджанскай, можна замяніць расейскую нафту?»

«Час прызнаць, што стаўка на прыбыткі ад перапрацоўкі нафты на беларускіх НПЗ скончылася. Бо сваёй нафты няма столькі, а вазіць чыгункаю з партоў надта затратна.

У сувязі са стратаю звышдаходаў ад нафты, Беларусі неабходна тэрмінова мяняць мадэль сацыяльна-эканамічнага развіцця. А для гэтага небходны новыя людзі ва ўладзе».

 
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