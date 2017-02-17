Называл ли Regnum белорусов «недонародом»? Пресс-секретаря МИД России вызвали в суд

Пресненский суд Москвы привлек в качестве соответчика пресс-секретаря МИД России Марию Захарову по иску агентства Regnum с требованием опровергнуть распространенную ранее информацию о том, что в статьях этого СМИ белорусов называли «недонародом».

Как сообщает ТАСС, поводом для обращения в суд послужило высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на брифинге 27 декабря 2016 года о том, что арестованные в Беларуси за разжигание национальной розни авторы агентства Regnum использовали в своих публикациях слово «недонарод».

Недовольство агентства вызвал комментарий Захаровой о судьбе трех корреспондентов Regnum в Беларуси. В частности, редакция Regnum заявила, что их сотрудников «подвергают репрессиям» за их позицию против «сотрудничества властей Беларуси с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции».

20 декабря арест корреспондентов Regnum прокомментировал российский посол Александр Суриков. «Очень сильно сомневаемся, что эти люди — истинные патриоты страны, в которой они живут, и чьими гражданами они являются, — сказал посол. — Эпитеты «недонарод» и «недогосударство» не красят никакого журналиста».

Редакция Regnum оценило это высказывание посла как одобрение «политических репрессий против авторов российских СМИ» и попросила Захарову прокомментировать его, что она и сделала 27 ноября, целиком поддержав Сурикова.

— Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Беларуси и белорусов — это недопустимо, — заявила Захарова.

За эти слова Regnum подал в суд на Захарову, обвинив ее в распространении «заведомой лжи». Издание настаивает, что на его страницах никогда не звучало слово «недонарод», а термин «недогосударство» употреблялся автором Regnum в отношении Украины, а не Беларуси.

Ответ Захаровой на угрозу судебного иска был размещен на сайте МИД России, где она предложила главреду Regnum подать в суд на самого себя.

О привлечении Захаровой просили представители истца. «Оспариваемое нами высказывание принадлежит именно Захаровой, поэтому мы ходатайствуем о ее привлечении к слушаниям дела», — сказал юрист Regnum Валерий Шахов.

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/531913.htmlНапомним, журналисты Regnum Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергея Шиптенко были задержаны 9 декабря по обвинению в разжигании межнациональной розни. Позже суд заключил их под стражу.