Как сторонники снижения налогов спорили с противниками

Спор на тему фискальной политики в рамках заседания совета по экономической политике при Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) оказался жарким.

В дискуссии приняли участие как сторонники снижения налогов, так и противники. Еженедельник «Белорусы и рынок» приводит аргументы и тех, и других.

Заведующая кафедрой налогов и налогообложения БГЭУ доктор экономических наук Елена Киреева

Налоговая нагрузка в стране ослабевает: с 25,6% в 2014-м до 24,4% в 2016-м. Уровень налогообложения по видам экономической деятельности некритичен.

В то же время у Беларуси еще есть возможности для уменьшения налоговой нагрузки. Эволюционный путь предполагает снижение ставок при одновременном сокращении бюджетных расходов либо увеличении количества субъектов хозяйствования — налогоплательщиков.

В Беларуси отсутствует четкая стратегия развития фискальной системы в целом. Это приводит к непостоянству налогового законодательства и препятствует формированию стабилизационных механизмов в экономике.

Главный редактор «Экономической газеты» Леонид Фридкин

В последние годы борьба с налоговой оптимизацией переросла в общемировой тренд. На таком фоне некоторые белорусские налоговые новации, вызвавшие бурю протеста со стороны бизнеса, представляются вполне безобидными.

Появившаяся у нас необходимость обосновывать затраты — пушистая мера по сравнению с введением в законодательство ряда стран понятия налоговой цели, когда контролеры рассматривают сделку с точки зрения коммерческой и налоговой выгоды.

Замена директора предприятия управляющим — индивидуальным предпринимателем где-нибудь во Франции или Сингапуре однозначно рассматривалась бы как цель снизить налоги и повлекла бы ответственность бизнеса.

Если кто-то задумает внедрять в стране передовой мировой опыт налогообложения, то он может получить совсем не тот результат, на который рассчитывает.

Руководитель ЗАО «Вилия» Лев Карпач

Вынужден поставить перед наблюдательным советом своей компании вопрос о возможном закрытии бизнеса. При нынешней налоговой нагрузке дело оказалось экономически нецелесообразным.

«Вилия» присоединилась к обиженным после того, как регулятор запретил организациям, в уставном капитале которых доля юридических лиц превышает 25 %, использовать упрощенную систему налогообложения. Корректировка законодательства, которая, по утверждению чиновников, призвана препятствовать схемам минимизации налогов, для этой организации стала фактором искажения конкурентных условий.

Главный редактор журнала «Финансы. Учет. Аудит», в недавнем прошлом заместитель министра финансов Иван Шунько

Как человек, проработавший всю жизнь в налоговой, я не понимаю, как значительно снизить налоговую нагрузку в стране. В швейцарском сыре дырок больше, чем сыра. Так и в нашей налоговой системе льгот уже больше, чем налогов.

Возможности снизить отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) нет, поскольку для этого придется ломать всю пенсионную систему.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Валерий Бороденя

Пересматривать налоги сегодня нереально. У бюджета нет пространства для маневра, траты уже оптимизированы, остались только защищенные статьи расходов.

Почетный председатель Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Георгий Бадей

Вот уже несколько лет наша страна находится в рецессии, и надо думать, как выйти из нее.

Чем ниже налоги, тем активнее растет экономика, и наоборот. Согласно данным Всемирного банка, налоговая нагрузка выше 25 % к ВВП приводит к существенному замедлению темпов роста национальной экономики. В Беларуси только сборы в бюджет составляют порядка 30% ВВП, еще 12% — отчисления в ФСЗН. Если добавить остальные фискальные платежи, выйдем на 50 %.

По тяжести налогового бремени Беларусь опережает не только многие страны ЕС, но и партнеров по СНГ и ЕАЭС, что подрывает конкурентоспособность отечественных товаров и услуг по ценовому фактору. Очевидно, что в ближайшие годы властям придется выбирать между желанием наполнить бюджет, поддержать на высоком уровне госрасходы и необходимостью оживить экономику посредством смягчения фискальной политики.

Как Лукашенко бизнесу жизнь упрощал