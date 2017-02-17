Какой будет погода в вечер «Марша рассерженных белорусов»

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

17 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -1..+4°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

В Минске 17 февраля без существенных осадков. Максимальная температура воздуха 0..+2°C.

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18 февраля ночью на большей части, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.

19 февраля ночью в крайних северо-западных районах Беларуси, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днем по северо-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+4°С.