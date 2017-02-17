Журналист «Прессбола» публично поужинал своей газетой

Хоккейный обозреватель «Прессбола» Вячеслав Федоренков год назад написал на форуме своего издания, что не верит в выход минского «Динамо» в плей-офф КХЛ, пока в клубе будет заправлять Павел Бурба (на тот момент гендиректор, сейчас формально зам генерального). Не верит до такой степени, что готов в противном случае съесть газету, в которой работает.

Однако столичная команда досрочно попала в восьмерку сильнейших Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Уже известно, что на первой стадии плей-офф минское «Динамо» померяется силами либо с ярославским «Локомотивом», либо с одноклубниками из Москвы.

После очередного домашнего матча «зубров», в котором они одержали победу над «Нефтехимиком» по буллитам – 2:1, Федоренков сдержал свое слово и поужинал «Прессболом» прямо в пресс-центре. Газету журналист заедал солянкой и запивал кока-колой.