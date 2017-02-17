Журналист «Прессбола» публично поужинал своей газетой

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Как экс-голкипер сборной Беларуси чуть отбился от налога на тунеядство
Какой будет погода в вечер «Марша рассерженных белорусов»
Невзоров: «Я совершил глупость, сражаясь за Приднестровье»
Почему студенту выгоднее купить диплом, чем написать?
Что такое «мягкая аннексия Беларуси»?
«Теперь каждый сможет укусить президента»
«Газпром» решил избавиться от ненужной белорусской «дочки»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что за игру затеяла власть
Экономист раскритиковал Семашко: «Он не понимает, что происходит»
«Лукашенко часто привозил бутылочку самогонки, после футбола мы ее распивали»
Таксист: «Под конец смены хочется разбить кому-нибудь лицо»
Названо имя и опубликовано фото организатора перевозки сбившего MH17 Бука
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Урок был пыткой: выстоять, выстрадать, не попасться на чем-то»
Цифра дня. Сколько россиян выступают за введение виз с Беларусью
«Даешь 440 тысяч исков, пускай рассматривают»
«Население наконец-то массово захотело избавиться от Лукашенко»
«Он позвонил и сказал, что убил Настю. Я ему сказал: «Да ты гонишь!»
Гісторыі гомельскіх «дармаедаў»
«Когда мы русскоязычных младенцев есть перестали, отношения с родителями наладились»
«Лукашенко научился двигать пешки, но это не значит, что потом он не даст шахматной доской по голове»
«Придумали новое шоу «Разжалоби чиновника». Первые победители получили призы»
Как Лукашенко бизнесу жизнь упрощал
Лукашенко и мудрость индейцев Дакоты
Как Лукашенко подмигнул независимым региональным СМИ. 10 лет спустя
«Отрицательный отбор руководителей происходил почти все 20 лет»
Британец о Беларуси: «Туристы налетят как саранча»
«Тунеядец» снял вирусное видеообращение к Лукашенко
Сексопатолог рассказал о самой большой сексуальной проблеме белорусов
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей
Лукашенко смотрел теннис с замужней гимнасткой
«Абяцалі скульптуры з лёду, а тут як заўсёды ў нас – з г**на і палак»
Як прыгожа адступаюць маразы
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Лица
17.02.2017
Михаил Миронович
Журналист «Прессбола» публично поужинал своей газетой

Хоккейный обозреватель «Прессбола» Вячеслав Федоренков год назад написал на форуме своего издания, что не верит в выход минского «Динамо» в плей-офф КХЛ, пока в клубе будет заправлять Павел Бурба (на тот момент гендиректор, сейчас формально зам генерального). Не верит до такой степени, что готов в противном случае съесть газету, в которой работает.

Однако столичная команда досрочно попала в восьмерку сильнейших Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Уже известно, что на первой стадии плей-офф минское «Динамо» померяется силами либо с ярославским «Локомотивом», либо с одноклубниками из Москвы.

После очередного домашнего матча «зубров», в котором они одержали победу над «Нефтехимиком» по буллитам – 2:1, Федоренков сдержал свое слово и поужинал «Прессболом» прямо в пресс-центре. Газету журналист заедал солянкой и запивал кока-колой.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Названо имя и опубликовано фото организатора перевозки сбившего MH17 Бука
Экономист раскритиковал Семашко: «Он не понимает, что происходит»
Цифра дня. Сколько россиян выступают за введение виз с Беларусью
Таксист: «Под конец смены хочется разбить кому-нибудь лицо»
Фотофакт: белорусские гаишники разбили еще одну машину
Что за игру затеяла власть
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY