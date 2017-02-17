Тоска почета: Гончаров и пустота

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Как экс-голкипер сборной Беларуси чуть отбился от налога на тунеядство
Какой будет погода в вечер «Марша рассерженных белорусов»
Невзоров: «Я совершил глупость, сражаясь за Приднестровье»
Почему студенту выгоднее купить диплом, чем написать?
Что такое «мягкая аннексия Беларуси»?
«Теперь каждый сможет укусить президента»
«Газпром» решил избавиться от ненужной белорусской «дочки»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что за игру затеяла власть
Экономист раскритиковал Семашко: «Он не понимает, что происходит»
«Лукашенко часто привозил бутылочку самогонки, после футбола мы ее распивали»
Таксист: «Под конец смены хочется разбить кому-нибудь лицо»
Названо имя и опубликовано фото организатора перевозки сбившего MH17 Бука
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Урок был пыткой: выстоять, выстрадать, не попасться на чем-то»
Цифра дня. Сколько россиян выступают за введение виз с Беларусью
«Даешь 440 тысяч исков, пускай рассматривают»
«Население наконец-то массово захотело избавиться от Лукашенко»
«Он позвонил и сказал, что убил Настю. Я ему сказал: «Да ты гонишь!»
Гісторыі гомельскіх «дармаедаў»
«Когда мы русскоязычных младенцев есть перестали, отношения с родителями наладились»
«Лукашенко научился двигать пешки, но это не значит, что потом он не даст шахматной доской по голове»
«Придумали новое шоу «Разжалоби чиновника». Первые победители получили призы»
Как Лукашенко бизнесу жизнь упрощал
Лукашенко и мудрость индейцев Дакоты
Как Лукашенко подмигнул независимым региональным СМИ. 10 лет спустя
«Отрицательный отбор руководителей происходил почти все 20 лет»
Британец о Беларуси: «Туристы налетят как саранча»
«Тунеядец» снял вирусное видеообращение к Лукашенко
Сексопатолог рассказал о самой большой сексуальной проблеме белорусов
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей
Лукашенко смотрел теннис с замужней гимнасткой
«Абяцалі скульптуры з лёду, а тут як заўсёды ў нас – з г**на і палак»
Як прыгожа адступаюць маразы
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Комментарии
17.02.2017
Андрей Вашкевич, «Прессбол»
Тоска почета: Гончаров и пустота

Если этой зимой вы бывали в Белорусском государственном университете физической культуры, то на доске почета среди ничего не говорящих имен-фамилий передовиков учебы, спортивной, общественной и прочих жизней, вы могли неожиданно обнаружить знакомое лицо.

Рядом с другими звездами институтского масштаба висит фотокарточка Владислава Гончарова — олимпийского чемпиона Рио-2016.

Все логично: спортсмен обучается в БГУФКе и законно стал гордостью вуза. Но невозможно отделаться от ощущения, что здесь что-то не то. Как будто на доске почета музыкальной школы среди разных (безусловно, талантливых) ребят вдруг видишь фотку Пола Маккартни с добросовестной припиской «наша гордость».

Беларусь — пожалуй, одна из стран, где быть олимпийским чемпионом особенно странно. Хотя и почетно. Только ни одна медаль Игр не гарантирует тебе спонсорским контрактом и перспективами увеличения отчислений по нему в связи с последующими победами.

Медаль поможет оказаться на плакате «Гордость страны», но не увеличит твою узнаваемость. Ты станешь безусловной звездой собственной группы в университете, и экзаменаторы будут глядеть на тебя с доброй улыбкой черепахи Тортиллы. Но вряд ли тебя начнут узнавать на улицах. Тебе будут давать на них проход — даже там, где проходу тебе давать вроде бы не должны.

Странное состояние: ты вроде бы уже достиг главной вершины спортивного мастерства — выиграл Олимпиаду. Но при этом ты не звезда общенационального масштаба. Ты не проснулся знаменитым даже после главной (возможно) победы в жизни.

Сам Гончаров это подтверждает. «Вы знаете, никаких кардинальных изменений не произошло. На улице никто не узнает. Хотя было пару случаев, когда подходили и спрашивали мое имя. Когда понимали, что не ошиблись, просили сфотографироваться. Но это скорее исключение, чем правило», — рассказал батутист в интервью пресс-службе БГУФКа.

Состоялась беседа после того, как олимпийский чемпион вручил первокурсникам студенческие билеты — то редкое мероприятие, на котором все знали, что перед ними олимпийский чемпион. Но до всенародной славы как будто далековато.

Гончаров быстро раздал сначала все победные интервью, а затем немного лирических. И что дальше? Да ничего. Журналисты побежали дальше — искать новые сенсации. Глубже продаваемого олимпийским чемпионом телефона особо никто не копнул. Гончаров остался там же, где и стоял.

Впрочем, даже история с телефоном (совершенно, надо сказать, малоинтересная) разбудила страну ненадолго. Страна временно повернула голову в сторону батутиста-победителя — и отвернулась обратно. Теперь уже, можно сказать, окончательно. До следующей Олимпиады — это как минимум.

Нет, Гончарова еще назовут человеком года Витебщины и выдвинут на премию «Триумф. Героям спорта». Тоже вполне себе успех. Но это как если бы вместо переполненного Уэмбли в качестве оценки творчества Пола Маккартни предъявили звание «Человек года Мерсисайдщины». Вроде как и почетно, но как-то больно номенклатурно.

При этом жаловаться нашим призерам Игр как будто не на что. Их самый главный и преданный болельщик — государство — свои обещания выполняет исправно. Показал результат — получи и премиальные, и довольствие, и признание в верхах. Есть медаль — и тебя не оставят. Ты почувствуешь поддержку — и моральную, и материальную. Здесь без обмана. Вопрос в том, сколько у тебя останется фанатов, если из их числа вычесть Министерство спорта и туризма.

Спорт одинаково хороший социальный лифт и у нас, и за границей. Разница в том, что там главным мотором этого лифта является как раз всенародная любовь.

Зрителям олимпийский чемпион интересен по определению. Его приглашают во все популярные ток-шоу. Он появляется в качестве камео в сериалах. Он напоминает о себе в рекламных роликах. Он, что называется, мелькает во всех видах экранов.

В Беларуси этого нет.

Гончаров за полгода его олимпийского сана нисколько нам не надоел. СМИ на него не налегают; сам он, будучи парнем скромным, всюду не лезет. Спрос на единственного в Беларуси победителя Игр-2016 для страны, называющей себя спортивной, беспримерно низок. С одной стороны, это хорошо: и не зазнается, и сможет спокойно готовиться, и остальное бла-бла-бла, которое обычно пишут в таких случаях.

Но с другой — это очередное доказательство: спорт — не наша, не белорусская тема. Считанные личности способны удерживать внимание публики годами. Домрачева, Азаренко, Глеб — вот на этом уровне пробуждается общественный интерес. Все остальное — разовая вспышка, которая быстро гаснет.

Ведь не сказать, что Гончарову не уделили внимания. Уделили — примерно столько же, сколько, например, легкому тренингу Кевина Кураньи с брестским «Динамо».

Но дальше — тихо. Чтобы снова привлечь к себе интерес СМИ и публики, Владиславу нужно будет сделать что-нибудь этакое. Поучаствовать в «манекен челлендж», пробежать полумарафон, надеть вышиванку и продекламировать басню Кондрата Крапивы на белорусском языке. Просто так к олимпийскому чемпиону уже не придут.

Спортивными методами вызвать интерес будет еще сложнее. Гипотетические победы на чемпионатах мира и Европы после Игр будут восприниматься не так восторженно. А в Токио от Гончарова будут требовать как минимум пьедестала, как бы ни поперли за это время соперники-китайцы.

И такова судьба любого белорусского медалиста любого соревнования. У них не так много шансов конвертировать свое достижение в настоящую народную узнаваемость, а ее в свою очередь — в деньги.

Интерес к спортсменам по-прежнему невысок. Они — не инфоповод. Даже будучи единственными в стране чемпионами конкретной Олимпиады.

Это все равно, как если бы Пола Маккартни звали в «Тэлебарометр» только после выхода нового альбома — раза три в десятилетие.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.8 (оценок:6)
Главное
Названо имя и опубликовано фото организатора перевозки сбившего MH17 Бука
Экономист раскритиковал Семашко: «Он не понимает, что происходит»
Цифра дня. Сколько россиян выступают за введение виз с Беларусью
Таксист: «Под конец смены хочется разбить кому-нибудь лицо»
Фотофакт: белорусские гаишники разбили еще одну машину
Что за игру затеяла власть
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY