Тоска почета: Гончаров и пустота

Если этой зимой вы бывали в Белорусском государственном университете физической культуры, то на доске почета среди ничего не говорящих имен-фамилий передовиков учебы, спортивной, общественной и прочих жизней, вы могли неожиданно обнаружить знакомое лицо.

Рядом с другими звездами институтского масштаба висит фотокарточка Владислава Гончарова — олимпийского чемпиона Рио-2016.

Все логично: спортсмен обучается в БГУФКе и законно стал гордостью вуза. Но невозможно отделаться от ощущения, что здесь что-то не то. Как будто на доске почета музыкальной школы среди разных (безусловно, талантливых) ребят вдруг видишь фотку Пола Маккартни с добросовестной припиской «наша гордость».

Беларусь — пожалуй, одна из стран, где быть олимпийским чемпионом особенно странно. Хотя и почетно. Только ни одна медаль Игр не гарантирует тебе спонсорским контрактом и перспективами увеличения отчислений по нему в связи с последующими победами.

Медаль поможет оказаться на плакате «Гордость страны», но не увеличит твою узнаваемость. Ты станешь безусловной звездой собственной группы в университете, и экзаменаторы будут глядеть на тебя с доброй улыбкой черепахи Тортиллы. Но вряд ли тебя начнут узнавать на улицах. Тебе будут давать на них проход — даже там, где проходу тебе давать вроде бы не должны.

Странное состояние: ты вроде бы уже достиг главной вершины спортивного мастерства — выиграл Олимпиаду. Но при этом ты не звезда общенационального масштаба. Ты не проснулся знаменитым даже после главной (возможно) победы в жизни.

Сам Гончаров это подтверждает. «Вы знаете, никаких кардинальных изменений не произошло. На улице никто не узнает. Хотя было пару случаев, когда подходили и спрашивали мое имя. Когда понимали, что не ошиблись, просили сфотографироваться. Но это скорее исключение, чем правило», — рассказал батутист в интервью пресс-службе БГУФКа.

Состоялась беседа после того, как олимпийский чемпион вручил первокурсникам студенческие билеты — то редкое мероприятие, на котором все знали, что перед ними олимпийский чемпион. Но до всенародной славы как будто далековато.

Гончаров быстро раздал сначала все победные интервью, а затем немного лирических. И что дальше? Да ничего. Журналисты побежали дальше — искать новые сенсации. Глубже продаваемого олимпийским чемпионом телефона особо никто не копнул. Гончаров остался там же, где и стоял.

Впрочем, даже история с телефоном (совершенно, надо сказать, малоинтересная) разбудила страну ненадолго. Страна временно повернула голову в сторону батутиста-победителя — и отвернулась обратно. Теперь уже, можно сказать, окончательно. До следующей Олимпиады — это как минимум.

Нет, Гончарова еще назовут человеком года Витебщины и выдвинут на премию «Триумф. Героям спорта». Тоже вполне себе успех. Но это как если бы вместо переполненного Уэмбли в качестве оценки творчества Пола Маккартни предъявили звание «Человек года Мерсисайдщины». Вроде как и почетно, но как-то больно номенклатурно.

При этом жаловаться нашим призерам Игр как будто не на что. Их самый главный и преданный болельщик — государство — свои обещания выполняет исправно. Показал результат — получи и премиальные, и довольствие, и признание в верхах. Есть медаль — и тебя не оставят. Ты почувствуешь поддержку — и моральную, и материальную. Здесь без обмана. Вопрос в том, сколько у тебя останется фанатов, если из их числа вычесть Министерство спорта и туризма.

Спорт одинаково хороший социальный лифт и у нас, и за границей. Разница в том, что там главным мотором этого лифта является как раз всенародная любовь.

Зрителям олимпийский чемпион интересен по определению. Его приглашают во все популярные ток-шоу. Он появляется в качестве камео в сериалах. Он напоминает о себе в рекламных роликах. Он, что называется, мелькает во всех видах экранов.

В Беларуси этого нет.

Гончаров за полгода его олимпийского сана нисколько нам не надоел. СМИ на него не налегают; сам он, будучи парнем скромным, всюду не лезет. Спрос на единственного в Беларуси победителя Игр-2016 для страны, называющей себя спортивной, беспримерно низок. С одной стороны, это хорошо: и не зазнается, и сможет спокойно готовиться, и остальное бла-бла-бла, которое обычно пишут в таких случаях.

Но с другой — это очередное доказательство: спорт — не наша, не белорусская тема. Считанные личности способны удерживать внимание публики годами. Домрачева, Азаренко, Глеб — вот на этом уровне пробуждается общественный интерес. Все остальное — разовая вспышка, которая быстро гаснет.

Ведь не сказать, что Гончарову не уделили внимания. Уделили — примерно столько же, сколько, например, легкому тренингу Кевина Кураньи с брестским «Динамо».

Но дальше — тихо. Чтобы снова привлечь к себе интерес СМИ и публики, Владиславу нужно будет сделать что-нибудь этакое. Поучаствовать в «манекен челлендж», пробежать полумарафон, надеть вышиванку и продекламировать басню Кондрата Крапивы на белорусском языке. Просто так к олимпийскому чемпиону уже не придут.

Спортивными методами вызвать интерес будет еще сложнее. Гипотетические победы на чемпионатах мира и Европы после Игр будут восприниматься не так восторженно. А в Токио от Гончарова будут требовать как минимум пьедестала, как бы ни поперли за это время соперники-китайцы.

И такова судьба любого белорусского медалиста любого соревнования. У них не так много шансов конвертировать свое достижение в настоящую народную узнаваемость, а ее в свою очередь — в деньги.

Интерес к спортсменам по-прежнему невысок. Они — не инфоповод. Даже будучи единственными в стране чемпионами конкретной Олимпиады.

Это все равно, как если бы Пола Маккартни звали в «Тэлебарометр» только после выхода нового альбома — раза три в десятилетие.